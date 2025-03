Aggredito per un debito di droga. Quattro condanne a due anni

Si erano messi in auto e, dalla Francia, erano arrivati a Manzolino di Castelfranco per portare a termine una spedizione punitiva nei confronti della vittima, un marocchino di 41 anni residente da anni a Castelfranco poiché, a loro dire, l’uomo doveva loro parecchi soldi. Un debito di droga pari a 50mila euro. Il gruppo, composto da un 43enne di Cannes, un altro francese 41enne di Antibes, un 44enne di Grenoble e un 43enne di Ajaccio era stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentata estorsione in concorso e rapina. Ieri i quattro hanno patteggiato pene a due anni di carcere e sono stati poi scarcerati. L’episodio risale allo scorso gennaio. Alla base del blitz, appunto, secondo la testimonianza resa poi dalla vittima il grosso debito di droga. Per farsi consegnare quei 50mila euro legati ad un carico di 30 chili di hashish i quattro, secondo le accuse, lo scorso 19 gennaio avevano accerchiato in strada la vittima, a Manzolino, per poi prendere l’uomo per un braccio e obbligarlo a salire sull’auto. I ‘francesi’ avevano poi aggredito il 41enne al fine di obbligarlo a consegnare al gruppo il malloppo. La banda non era riuscita nell’intento solo grazie al tempestivo arrivo di una pattuglia dei carabinieri, avvisata dalla vittima. In base agli accertamenti e alla testimonianza resa dalla 41enne sarebbe emerso come l’uomo, noto trafficante di droga in passato e ‘corriere’ di un certo calibro aveva caricato un anno fa a Cannes i 30 chili di hashish del valore di 50mila euro. Una volta arrivato in provincia di Modena, - secondo la sua dichiarazione – aveva piazzato il carico presso l’acquirente indicato dal grossista che però si sarebbe dato alla macchia senza pagare lo stupefacente. Da qui il debito nei confronti dei quattro.