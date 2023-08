"Aggredito senza motivo al bar Sono stato afferrato per il collo"

"Sono stato aggredito al collo da un giovane di nazionalità albanese, solo per avere chiesto a una ragazza che aveva un ’gratta e vinci’ in mano ’Signorina, ha mica vinto?’. Non voglio lasciare correre su questo episodio che ritengo molto grave: dopo essermi fatto refertare in ospedale, all’inizio della prossima settimana farò denuncia ai carabinieri".

Con queste parole l’ex consigliere comunale Bruno Rinaldi riferisce di un episodio che gli è capitato ieri pomeriggio, presso il bar di fronte alla caserma dei carabinieri. Come racconta lo stesso Rinaldi, che ha postato l’accaduto anche sul suo profilo social, "tutto è avvenuto verso la metà del pomeriggio, circa alle 16. Avevo visto una ragazza entrare con un ’gratta e vinci’ in mano e uscire poco dopo. Le ho quindi chiesto semplicemente se avesse vinto o meno. Ma a questo punto un ragazzo sui 35 anni, che già si trovava in uno stato visibilmente alterato a un tavolino del bar e si è qualificato come suo marito, mi ha aggredito prendendomi per il collo e stringendo. Io non ho opposto alcuna resistenza e non ho reagito in alcun modo. Tanto che i segni delle sue mani sono rimasti ben presenti sul mio collo. Insomma, non ho nemmeno cercato di divincolarmi e ho aspettato che smettesse. Vedendo la situazione, sia la ragazza sia altri avventori del bar hanno cercato di fermarlo. Quando si è finalmente calmato – prosegue Rinaldi – si è scusato e voleva offrirmi da bere, ma io non ho accettato, ho chiamato i carabinieri e sono andato a farmi refertare in ospedale. Del resto, ho ancora bruciore al collo per l’aggressione subita. Lunedì, presenterò poi denuncia ai carabinieri. Ritengo che non bisogna passare sopra a simili episodi e, anzi, partire proprio da situazioni come questa per chiedere, sia alla politica sia alle forze dell’ordine, ciascuno per le proprie competenze, maggiori controlli nei locali pubblici, per scoraggiare e disincentivare l’abuso di alcol".

Dopo il post pubblicato da Rinaldi sui social, l’ex consigliere comunale e attuale esponente dei Popolari Liberali ha ricevuto decine di messaggi di vicinanza per l’accaduto.

m.ped.