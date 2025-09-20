Aggressione a bordo, subito denunciato un minorenne

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità sui mezzi del trasporto pubblico locale, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno effettuato, mercoledì e giovedì scorso, un servizio straordinario di controllo del territorio, svolto anche con militari in abiti civili a bordo delle corriere. Un’operazione mirata, avviata in concomitanza con la riapertura delle scuole, per innalzare il livello di sicurezza a tutela dei numerosi studenti e pendolari che ogni giorno utilizzano autobus e corriere nel comprensorio delle Unioni del Distretto Ceramico e di Terre di Castelli.

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato i comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Guiglia e Vignola, sono state identificate circa 80 persone, di cui 25 minorenni.

Proprio a bordo della linea n. 800, nella località Casinalbo di Formigine, i militari sono intervenuti in ausilio di un controllore della società di trasporto che aveva chiesto supporto per l’atteggiamento ostile di un giovane passeggero. L’uomo, un cittadino pakistano 24enne residente a Maranello, in possesso di titolo di viaggio che non era stato obliterato, si era rifiutato di fornire le proprie generalità al controllore, collaborando soltanto dopo l’arrivo dei carabinieri.

La cornice dei controlli sul trasporto pubblico ha registrato, inoltre, un grave episodio verificatosi – come riportato ieri – nel primo pomeriggio di giovedì in località Monteorsello. Durante la corsa della linea n. 700 (tratta Vignola/Zocca), un minorenne di origini tunisine ha aggredito l’autista pretendendo che il mezzo tornasse indietro, poiché non era riuscito a scendere alla fermata desiderata insieme alla madre. L’autista, costretto ad una brusca frenata dalle botte ricevute (alla testa e alla schiena), ha provocato involontariamente la caduta della donna, che ha riportato lievi contusioni. Entrambi hanno dovuto ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vignola, per le lievi lesioni riportate. Il ragazzo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali aggravate ai danni di persona incaricata di pubblico servizio. L’autista, 48 anni, ha riportato 5 giorni di prognosi ed è sotto choc. Non riesce a spiegarsi quanto accaduto mentre faceva semplicemente il suo lavoro, come sempre, in una zona che conosce. Lavora in Seta da vent’anni, con un curriculum esemplare. È stato contattato da ad e presidente di Seta che hanno espresso solidarietà.