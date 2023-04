Aggressione a Ponte Alto, sentiti i testimoni

Un litigio scaturito dalla gelosia, dalla ‘rivalità’ legata all’amore provato per la stessa ragazza. E’ quello che ha portato al tentato omicidio di un 22enne marocchino lo scorso 2 febbraio, all’interno dell’ex ristorante Kones, occupato abusivamente da giovanissimi magrebini senza fissa dimora. In carcere era finito, per mano della squadra mobile un connazionale 21enne, ritenuto responsabile dell’aggressione. Ieri mattina, infatti, in tribunale a Modena si è svolto l’incidente probatorio durante il quale sono stati ascoltati quattro giovani stranieri. Tutti i testimoni avrebbero confermato la dinamica, fornendo la stessa versione dei fatti: l’aggressore aveva ferito la vittima pare con un coccio di bottiglia, causandole profonde lesioni alla testa e agli arti. Movente? I due connazionali avevano appunto discusso per una ragazza ‘contesa’. La prossima udienza è stata fissata per il 31 maggio: in quella data sarà sentito un quinto testimone dell’accusa e la vittima.

Il gruppo di marocchini e un tunisino viveva da tempo nel casolare occupato a Ponte Alto, come confermarono alcuni residenti a seguito dell’aggressione quasi fatale. La lite, furibonda, era scoppiata nel cuore della notte. La giovane vittima aveva poi cercato aiuto, suonando ai vicini di casa con il volto ricoperto di sangue. Il fermo era arrivato a seguito di una minuziosa indagine condotta nell’immediato dalla squadra mobile appunto, diretta da Mario Paternoster. I poliziotti avevano fatto irruzione nello stabile in disuso per poi cogliere nel sonno e accompagnare in questura cinque marocchini, quasi tutti clandestini sul territorio nazionale. Tutti e cinque gli stranieri erano stati sentiti dagli agenti e i ragazzi hanno iniziato a raccontare cosa fosse accaduto. Incrociando le testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’accaduto, alla fine i poliziotti avevano individuato nel 21enne, oggi in carcere, il responsabile dell’aggressione.

v.r.