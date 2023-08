Aggressione ai carabinieri a Pavullo: lite fuori da un bar e lesioni ad un militare

Prima la lite sotto la tettoia di un bar, poi l’aggressione ai carabinieri che ha causato lesioni ad un militare. Questo quanto accaduto venerdì sera a Madonna dei Baldaccini di Pavullo. Erano da poco passate le 23 quando – secondo la testimonianza del titolare di un altro bar – un ragazzo residente in zona avrebbe irrotto nel locale chiedendo aiuto per un diverbio scoppiato con un uomo austriaco di 30 anni. Una volta allertati, sul posto sono giunti due equipaggi delle stazioni di Pavullo e Serramazzoni, oltre all’ambulanza. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, la lite era ancora in atto: il contendente di 30 anni ha aggredito i militari, opponendo resistenza e arrivando a colpire un carabiniere con un pugno. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Ieri mattina, il 30enne è stato condotto davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo.