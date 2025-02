Aggressione al Corni, fascicolo archiviato : "Il bidello non fu pestato"

A marzo di due anni fa l’episodio aveva destato indignazione, essendo l’ennesima aggressione che si verificava all’interno dell’istituto scolastico. Parliamo del pestaggio ai danni di un collaboratore scolastico del Corni professionale di Largo Moro. Infatti, quella mattina – secondo il bidello – un gruppetto di studenti lo aveva preso a calci e pugni tanto da farlo finire in ospedale. A sorpresa, però, il giudice del tribunale dei minori ha recentemente disposto l’archiviazione del fascicolo, dal momento che le indagini hanno messo in luce come, in realtà, fosse stato proprio il bidello a colpire uno studente. A seguito della denuncia era stato iscritto nel fascicolo degli indagati uno studente all’epoca 17enne. L’accusa era quella di aver provocato lesioni personali al bidello dopo averlo colpito. Il reato risultava aggravato essendo stato commesso ai danni di un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni. Nell’avanzare richiesta di decreto di archiviazione per l’infondatezza della notizia di reato nei confronti dell’indagato, la procura dei minori aveva fatto presente come gli elementi raccolti in sede di indagine non fossero idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Infatti dai video analizzati dalle forze dell’ordine era emerso come fosse stato il minore la vittima di una brutale aggressione da parte del collaboratore scolastico che è stato - per tali fatti - rinviato a giudizio. In sostanza gli accertamenti hanno messo in luce come il 17enne avesse ferito il bidello per difendersi.

v.r.