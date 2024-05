Aggressione a Modena: diciottenne minacciato e accerchiato dal branco

Modena, 17 maggio 2024 – Una via residenziale, a due passi dal centro cittadino non è più garanzia di tranquillità e sicurezza. Parliamo di viale Medaglie d’oro dove mercoledì in tarda serata, poco prima di mezzanotte un giovanissimo residente è stato accerchiato e minacciato da un gruppo di ragazzini. Se non fosse stato per l’intervento di altri residenti della zona, probabilmente, la situazione sarebbe degenerata. I cittadini – alla notizia dell’episodio – hanno sottolineato come da tempo, ormai, segnalino episodi di criminalità ma senza alcun risultato.

È mercoledì notte. Il 18enne sta tornando a casa in bicicletta, in via Medaglie D’oro quando sulla pista ciclabile, all’altezza del civico 28 sbucano 4/5 giovani di origine straniera. Il branco – conosciuto in zona – inizia a spingere e minacciare il ragazzo, intimandogli di consegnare loro il portafogli. Il giovane, terrorizzato, inizia a gridare e alcuni passanti, notando la scena, intervengono facendo fuggire i potenziali rapinatori. Contemporaneamente la vittima chiama la polizia. Sul posto intervengono quindi gli agenti della volante che ora si stanno occupando delle indagini.

Ma, a quanto pare, quello di mercoledì non è un caso isolato. «Ho sentito il ragazzo gridare e ho visto poi alcune persone corrergli incontro», spiega Mia Shamim, del vicino negozio di alimentari, originario del Bangladesh. «Stavo chiudendo il negozio a quell’ora ma sicuramente è sempre lo stesso gruppo che entra prepotentemente nel mio esercizio, pretendendo di rubare indisturbato. Uno è entrato anche ieri pomeriggio (mercoledì, ndr) e pretendeva di andarsene con la merce senza pagare. Cercano lo scontro ma io lo evito sempre, invitandoli ad uscire. Sono quattro, cinque giovani magrebini di circa 20 anni che solitamente si aggirano nel parco. Entrano nei negozi e, mentre uno di loro tiene impegnati noi commercianti, gli altri rubano. Qualcuno deve intervenire».

«Qui la situazione negli anni è via via peggiorata – riferisce Matteo Pacchioni, residente poco distante – ci sono sempre stati appartamenti di un certo tipo, ora sono stati tutti affittati a stranieri che, dalle 18, si ubriacano, gridano e bivaccano. Tutta la zona è così ormai e abbiamo ben presente la ‘baby gang’ che ogni giorno passa da qui: si aggirano nella zona della stazione piccola e bivacca al parcheggio di sant’Agnese».

Marisa Colicchia, titolare di Diva Parrucchieri, sottolinea come Modena e la zona in questione siano molto cambiate e in peggio negli ultimi anni. «Sono titolare di questa attività da 30 anni – afferma – non ci sentiamo neppure più sicuri a passeggiare in centro. Qua – racconta – assistiamo ogni giorno allo spaccio in diretta tra le due panchine e la stradina chiusa tra le case, che utilizzano anche come bagno pubblico. Bivaccano sui muretti, abbandonano rifiuti, urlano: io sto sempre con la porta chiusa perché. Sicuramente, non c’è da stare tranquilli».

Colicchia fa riferimento a due panchine in particolare, situate all’incrocio con via Prampolini che, secondo i residenti, sarebbero spesso appunto ritrovo di sbandati, balordi, ubriachi, spacciatori soprattutto nelle ore notturne. Per questo i residenti ne hanno chiesto la rimozione.