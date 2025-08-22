Aggressione e paura in via Zurlini. Senzatetto occupa una villetta poi ferisce i vicini a bastonate

Momenti ad alta tensione mercoledì mattina in via Zurlini, zona parco Amendola, dove un 32enne del Mali, senza fissa dimora, ha aggredito con un bastone (manico di un piccone) una coppia che l’aveva sorpreso mentre cercava di forzare la serranda del loro garage; il culmine di una situazione che aveva creato subbuglio nel quartiere. L’uomo, infatti, da circa dieci giorni aveva preso possesso di una villetta disabitata dove era riuscito a entrare forzando le finestre. La sua presenza era vista con sospetto dai residenti che più volte avevano chiamato la polizia. Mercoledì mattina intorno 11,30 è scoppiato il caos; il 32enne, vistosi scoperto mentre cercava di forzare il garage della casa confinante, ha reagito colpendo i proprietari col bastone che dalla forza si è persino spezzato, poi li ha rincorsi nel giardino dove l’aggressione è continuata sotto gli occhi di testimoni come Giulia Serafini che abita proprio di fronte.

"Ho sentito suonare al campanello – racconta la ragazza – quando ho aperto ho visto la mia vicina sanguinante con delle ferite alla testa, ho chiamato subito 118 e polizia, nel frattempo tutto il quartiere si era mobilitato per aiutare le due persone ferite".

Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia che hanno rintracciato il 32enne grazie alle indicazioni di alcuni testimoni, Subito dopo l’aggressione, ha ricostruito al polizia, l’uomo è rientrato nella villetta occupata, qualcuno l’ha visto lavare in un recipiente il bastone di legno. Dal sopralluogo in casa gli agenti hanno anche trovato gli utensili utilizzati nel tentativo di effrazione.

Marito e moglie, 48enni, sono stati trasportati al Policlinico dal 118. Entrambi sono stati dimessi con una prognosi di 20 giorni.

Il giudice ieri mattina ha convalidato l’arresto e disposto per il 32enne la custodia cautelare in carcere. I proprietari della villetta occupata che risiedono in un’altra zona della città sono corsi ai ripari blindando l’ingresso con lucchetto e grata di ferro. "Vedevamo questo ragazzo soprattutto di sera, dall’interno non c’era mai una luce e si lavava in giardino – prosegue Giulia – eravamo un po’ preoccupati perché era una presenza strana nella nostra via, avevamo anche un po’ di timore ad uscire".