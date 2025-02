"Aggressione gravissima, servono controlli"

"La sicurezza, in centro storico e non solo, rappresenta una priorità per l’Amministrazione, che ha attivato un presidio costante del centro creando una nuova zona di Polizia di Prossimità che partirà a giorni, con agenti dedicati a controllare e raccogliere le segnalazioni". Così il sindaco Matteo Mesini, che esprime "solidarietà da parte dell’intera Amministrazione" alla signora aggredita in via Cavallotti ma non rassicura le opposizioni. "La situazione comincia a preoccupare", osserva l’ex sindaco Gian Francesco Menani, mentre la segreteria cittadina della Lega, con Sharon Ruggeri, definisce "gravissimo" l’accaduto e invita il sindaco ad agire, "in fretta" suggerendogli "di utilizzare i vigili per presidiare il territorio ed operare efficacemente anziché impiegare due pattuglie per le riprese cinematografiche in atto in città. Sindaco Mesini: meno ciak, più azione!".

L’accaduto si innesta su altro (i furti di rame, le effrazioni a Madonna di Sotto, la ‘sgradita’ visita ricevuta in negozio dal consigliere civico Francesco Macchioni) che alzano il livello di allarme, al netto del presidio garantito "dalle pattuglie della Muncipale e dall’unità cinofila" e dei 21 daspo urbani emessi nel 2024 rivendicati dal primo cittadino.

"È necessario che l’amministrazione comunale faccia luce sull’accaduto", scrive il capogruppo di Forza Italia Davide Capezzera, preoccupato per "la crescente insicurezza episodi del genere alimentano. I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro in casa, sulle strade e nei luoghi di ritrovo. È essenziale – aggiunge – che la polizia municipale intensifichi i controlli nelle zone più a rischio e prevedere l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza". Sul punto anche Anna Maria Anselmi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e proprietaria di un esercizio in via Cavallotti: "I commercianti sono preoccupati, i cittadini anche. La situazione è grave, e quando la sera si chiude il negozio non si è mai troppo tranquilli".

s.f.