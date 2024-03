Aggressione in centro, denunciati quattro giovani

La Polizia ha denunciato in stato di libertà quattro giovani stranieri, di 19, 18, 16 e 15 anni per il reato di lesioni personali aggravate. In particolare, nella serata del 3 febbraio intorno alle 22, era stata segnalata alla linea di emergenza un’aggressione, iniziata in via San Giacomo e proseguita in corso Canalchiaro, da parte di un gruppo di giovani ai danni di un uomo.

Sul posto, da cui nel frattempo il gruppetto si era allontanato, era intervenuta la Squadra Volante che aveva fornito soccorso ai malcapitati e assunto le prime testimonianze. L’attività di indagine condotta nell’immediatezza dalla Squadra Mobile ha poi permesso, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza, di ricostruire la dinamica dei fatti e di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei giovani indagati. La parte offesa, un cittadino marocchino di 42 anni, inseguita dai quattro ragazzi che le stavano lanciando addosso alcuni oggetti, tra cui delle bottiglie di vetro ed un cassonetto dell’immondizia, si era rifugiata all’interno di un esercizio commerciale di via San Giacomo, dove però era stata raggiunta e colpita con diversi calci. Il titolare del negozio, frapponendosi tra l’uomo e i suoi aggressori, era stato a sua volta colpito dal lancio degli oggetti e da alcuni calci. Il gruppo si era poi spostato in corso Canalchiaro, dove era continuata l’aggressione ai danni del 42enne. Qui l’uomo, minacciato anche con un cartello stradale, sollevato in maniera intimidatoria al suo indirizzo, era stato attinto di nuovo da un calcio e da un pugno infertigli da uno degli indagati.

Il titolare dell’esercizio commerciale era stato refertato con prognosi di 7 giorni, mentre il 42enne aveva riportato una frattura costale con prognosi di 14 giorni.