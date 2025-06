Aggressione in corsia, convalidato l’arresto

Dopo aver scardinato una barella, aveva cercato di colpire gli operatori sanitari e gli infermieri del pronto soccorso di Baggiovara intervenuti nel tentativo di calmarlo. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto del giovane, un ragazzo originario del Camerun di 26 anni. Il giovane, infatti, era stato arrestato dagli agenti della volante per tentata lesione aggravata e danneggiamento. L’episodio risale alla notte dello scorso 7 giugno e, ancora una volta, accende i riflettori sul preoccupante fenomeno della violenza contro i sanitari. Il 26enne era arrivato in ospedale accompagnato dalle forze dell’ordine intorno a mezzanotte. Qualche ora dopo era scattato l’allarme per la presenza, appunto, di un paziente violento all’interno del pronto soccorso e sul posto erano accorsi gli agenti della volante insieme alla polizia locale. I poliziotti si erano quindi trovati dinanzi al giovane che, in evidente stato di alterazione, con addosso solo biancheria intima aveva iniziato ad inveire contro il personale. Mentre gli agenti cercavano di farlo calmare, l’uomo aveva afferrato una barella utilizzandola inizialmente come scudo e, successivamente, come arma, cercando di colpire operatori e poliziotti. Il paziente era stato quindi bloccato e ammanettato. Dagli accertamenti era quindi emerso come lostesso aveva poco prima afferrato la barella presente nell’area ospedaliera, dove lo stesso era in convalescenza ed avesse iniziato a spingerla con forza per tutto il corridoio dello stabile. Il personale sanitario aveva cercato di fermarlo ma il 26enne, a quel punto, aveva provato a colpire i sanitari. Intervenuta la vigilanza il 26enne si era qindi allontanato e, raggiunto il piazzale esterno, aveva scagliato la barella contro la carraia di uscita delle ambulanze, danneggiandola. Ieri, in aula, nel corso del processo il giovane si è scusato affermando che cercherà di riparare il danno causato. "Ero ubriaco, non avevo mai fatto una cosa del genere – ha affermato davanti al giudice – chiedo scusa ai sanitari per il mio comportamento". L’arresto è stato poi convalidato e il giovane, ospite presso una cooperativa, rimesso in libertà.

Valentina Reggiani