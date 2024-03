Aggressione in questura: un ferito

Momenti di follia giovedì pomeriggio in questura ma la situazione, grazie all’immediato intervento dei poliziotti, è tornata subito alla calma. Uno straniero, di nazionalità nigeriana, all’improvviso e senza motivo apparente ha infatti colpito un connazionale con un coccio di bottiglia, ferendolo alla testa. L’episodio si è verificato poco prima delle 13 all’interno dell’ufficio immigrazione, davanti ad alcune persone. "Gli è saltato addosso all’improvviso, senza che vi fosse stata una lite pregressa – racconta un testimone –. Subito sono intervenuti gli agenti che hanno disarmato l’aggressore e sul posto sono arrivati poco dopo i sanitari del 118, allertati dagli operatori che hanno poi medicato e trasportato in ospedale il ferito". Pare che l’aggressore abbia problemi psichici ed è stato a sua volta trasportato in ospedale per accertamenti.

La situazione è stata subito gestita dai poliziotti presenti e, fortunatamente, non ha avuto conseguenze più gravi.