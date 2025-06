Aggressione in treno. Minacce al controllore. Calci e pugni agli agenti

E’ salito su un convoglio diretto a Bologna e, pochi minuti dopo, ha minacciato di morte il capotreno ‘reo’ di averlo ripreso poiché teneva i piedi sui sedili. All’arrivo dei poliziotti, in stazione a Modena, li ha aggrediti ferendone uno con una raffica di pugni. Il giovane, 23 anni, è stato arrestato. Non ‘pago’ ieri mattina, dinanzi al dinanzi al giudice, ha proferito commenti ‘pesanti’ nei confronti dello stesso giudice e del magistrato. Nei suoi confronti è stata disposta una perizia psichiatrica volta a valutare la capacità di restare in giudizio. L’episodio è avvenuto sabato in tarda mattinata. Mentre il convoglio viaggiava all’altezza della Stazione di Quattroville il capotreno, nel controllare le persone a bordo ha esortato il giovane – un tunisino residente del Mantovano - a togliere i piedi dal sedile, mantenendo quindi un ‘comportamento’ più corretto a bordo del treno. L’imputato, anziché scusarsi ha però iniziato ad inveire con estrema violenza nei confronti dell’uomo proferendo chiare minacce: "Ti spacco la faccia, ti ammazzo". A quel punto il capotreno ha avvisato la polizia ferroviaria che ha raggiunto ‘il soggetto’ in questione direttamente sui binari. Quando il 23enne è sceso dal treno, a Modena, i poliziotti della ferroviaria gli hanno chiesto i documenti ai fini dell’identificazione ma il giovane ha iniziato ad aggredirli con calci e pugni per poi ferire uno degli agenti intervenuti. Ne è nata una violenta collutazione per sedare la quale i poliziotti si sono trovati costretti ad ammanettare il 23enne e non con poca fatica. Successivamente gli agenti hanno appurato come il giovane – che pare avesse fatto uso di stupefacenti - avesse parecchi precedenti anche per reati di rapina e come già a marzo avesse aggredito e minacciato un capotreno. A causa del comportamento violento del passeggero, sabato il capotreno ha dovuto sospendere temporaneamente la partenza del convoglio, diretto appunto a Bologna interrompendo momentaneamente il servizio. Il 22enne è quindi finito in manette per lesioni e resistenza.

v. r.