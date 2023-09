Aggressione in zona Ciro Menotti . Ragazzini minacciati e rapinati

Stavano camminando per strada, l’uno accanto all’altro diretti verso casa. All’improvviso si sono trovati davanti uno sconosciuto che li ha minacciati e strattonati per poi rapinarli del telefono cellulare. Ancora minorenni nel mirino di vili rapinatori. Questa volta, però, ad aggredire due ragazzini non sono stati altri coetanei, bensì un 32enne che, approfittandosi della ‘minorata difesa’ delle vittime e della scarsa presenza di persone lungo la strada a quell’ora, li ha colti di sorpresa e derubati con violenza. La polizia, però, in pochissimo tempo ha individuato e denunciato il responsabile. Sono stati momenti di terrore, infatti, quelli vissuti dai due giovani amici lunedì sera.

I ragazzini stavano percorrendo la strada nei pressi di Ciro Menotti quando, giunti all’incrocio tra via Losavio e via Manara, sono stati raggiunti dal malvivente. Secondo la denuncia presentata dalle vittime il giovane, che forse li ha seguiti per qualche centinaia di metri, ha bloccato entrambi i ragazzini. Dopo di che il 32enne li ha minacciati e strattonati al fine di farsi consegnare il cellulare. Una volta ottenuto il bottino, ovvero il telefonino di proprietà di una delle vittime l’uomo si è dato alla fuga. I due amici, terrorizzati hanno subito raccontato quanto accaduto ai genitori ed è scattata la segnalazione alla polizia. Gli agenti della volante hanno quindi dato il via alla ‘caccia all’uomo’ e, grazie alla descrizione fornita dai minori, hanno rintracciato intorno alle due del mattino il balordo nelle vie limitrofe la zona teatro della rapina, in piazza Natale Bruni. Il giovane rapinatore è stato quindi fermato e condotto in Questura per gli accertamenti di rito. Una volta identificato, il 32enne è stato denunciato per rapina. Nei giorni scorsi sono stati diversi i minori finiti nella rete di giovanissimi delinquenti, spesso baby rapinatori. Quasi sempre le vittime sono state private di telefonini, spiccioli o cuffiete. I minori sono stati in diversi episodi minacciati e aggrediti sulle piste ciclabili cittadine. Venerdì sera, invece, uno studente di 24 anni è stato brutalmente aggredito nei pressi dei viali cittadini da un gruppo di 20enni nordafricani che, dopo averlo preso a pugni in testa, si sono appropriati delle cuffiette. Il ragazzo, uno studente è stato malmenato a pochi passi dai locali del centro e, soprattutto, colpito con una tale violenza da perdere conoscenza.

Valentina Reggiani