Aggressione omofoba, le reazioni. Trande attacca: "È violenza politica". Sindaci con la coccarda arcobaleno

"Lgbt? Stanno bene, ma negli inceneritori". E ancora: "Parassiti, occorre una buona dose di botte". Tra i numerosissimi messaggi di solidarietà nei confronti delle giovani aggredite sabato scorso, nell’ambito della festa del Lambrusco di Sorbara, sui social spuntano però anche decine di post intrisi di odio; alcuni istigano innegabilmente alla violenza. Proprio per condannare con fermezza l’accaduto sabato, in occasione dell’inaugurazione dello sportello antiviolenza alla Casa della Legalità di Sorbara, i sindaci, le sindache, le assessore e gli assessori presenti indosseranno una coccarda arcobaleno, realizzata dagli ospiti della casa protetta di Ravarino, per esprimere "sostegno alle ragazze aggredite e riaffermare il diritto alla visibilità e all’identità di ciascuno". Ad annunciarlo sono gli amministratori dei Comuni dell’unione modenese. "La gran parte dei cittadini e delle cittadine – , scrivono i sindaci del territorio – riesce ad essere libera e a rispettare la libertà degli altri, ma la violenza registrat nei confronti di un gruppo di ragazze dimostra quanto siano ancora diffuse le sacche di disagio ed ignoranza. Appena 10 giorni fa peraltro, proprio a Sorbara, è sfilata la biciclettata arcobaleno per affermare i diritti di libertà e uguaglianza e identità di tutte le persone". Anche i circoli Pd dell’Unione del Sorbara esprimono "ferma condanna per l’aggressione di matrice omofoba".

Per i dem si tratta di "un episodio grave e inaccettabile, che non rispecchia i valori della nostra comunità e che richiama tutti a un impegno ancora più deciso contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza". Ad intervenire nel merito è anche Paolo Trande, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra: " Mentre Fratelli d’Italia a livello nazionale e su tutti i territori, imbastisce una polemica totalmente falsa (senza evidenze) e strumentale sulla ’violenza’ della sinistra rea, secondo il partito di governo, dell’assassinio di Charlie Kirk, succede che a Bomporto alcuni ragazzi, autodefinitisi orgogliosamente fascisti, esercitino violenza fisica e verbale nei confronti di due ragazze. Probabilmente infastiditi dai baci che si cambiavano e da qualche canto antifascista. Non nello Utah, non in qualche città degli Stati Uniti, ma a Bomporto. Un’aggressione vigliacca, degna della peggiore tradizione squadrista e chiara espressione, questa sì, di violenza politica" tuona Trande. "Alle ragazze di Bomporto vittime delle violenze fisiche e verbali – dice Trande – va la mia solidarietà e vicinanza, alla sindaca di Bomporto l’apprezzamento per avere denunciato questo fatto grave, a tutti i democratici e antifascisti, ovunque si collochino politicamente, l’invito a tenere alta la guardia". Ad esprimere solidarietà al[/EMPTYTAG]le giovani vittime dell’aggresione e sdegno per l’accaduto anche il Movimento 5 Stelle di Modena e Provincia, insieme alla deputata Stefania Ascari: "Sono esperienze già vissute e, ahimè, dimenticate. Sono passati 90 anni, eppure certi episodi dimostrano che l’inciviltà e l’odio non si estinguono da soli. È assolutamente vergognoso che il ’mood’, il vento che soffia dai sovranisti nel mondo occidentale, ispiri certe persone ad agire con violenza contro una manifestazione d’amore che non dà fastidio a nessuno. È un percorso difficile da invertire: serve unità, senso di comunità e un minimo di conoscenza del diritto civile". Intanto, sul fronte indagini i carabinieri stanno effettuando accertamenti per risalire agli autori dell’aggressione. In queste ore il gruppo di amici, ragazzi e ragazze vittime di insulti omofobi e violenze presenteranno formale denuncia.