Aggressione fuori dall’ospedale. Affronta un ladro nel parcheggio: "Mi ha preso a pugni in faccia"

Modena, 27 gennaio 2024 – “Avevo appena portato alcune cose a mia madre perché era stata ricoverata: pigiami e altre necessità per la degenza. Mentre la salutavo ho notato qualcuno che armeggiava all’interno della mia auto. Non ci ho pensato un attimo e sono corso lì ma, quando ho provato a trattenere il ladro, mi ha preso a pugni sul volto. Ho riportato una tripla frattura al naso". Ancora scene di violenza in città.

Vittima di una rapina un operaio di 23 anni che giovedì pomeriggio, intorno alle 15, si era recato all’ospedale di Baggiovara per portare alcuni effetti personali alla mamma, appena ricoverata. Gli agenti della Volante, subito intervenuti sul posto, hanno però arrestato il balordo in flagranza di reato per tentata rapina impropria. "Mentre salutavo mia mamma – racconta Gianmarco Salvato (nella foto) – ho notato questo signore all’interno della mia auto, parcheggiata proprio di fronte a me. Da dieci metri di distanza ho chiuso la vettura mentre lui scendeva e quando gli ho chiesto cosa stesse facendo – continua il giovane – mi ha risposto che si era confuso ed era entrato nell’auto sbagliata. Ho notato subito però che aveva frugato nel lunotto, nella giacca e anche che mancavano le chiavi di casa e ho chiamato la polizia.

Nello stesso istante quell’uomo ha cercato di andarsene: ha iniziato a correre ma sono riuscito a fermarlo anche perché volevo riprendermi le chiavi di casa; temevo di trovarmelo davanti magari di notte. Due infermieri sono scesi dall’ambulanza per aiutarmi ma quando quell’uomo si è girato – continua – mi ha tirato due pugni in faccia e poi ha iniziato a sputarmi addosso. Uno degli infermieri – che ringrazio – mi ha aiutato a tenerlo fermo fino all’arrivo della polizia, che è arrivata poco dopo. Quando ha capito che non c’era più nulla da fare, si è messo tranquillo".

Il 23enne è stato poi medicato in ospedale: "Ho fatto i raggi e i vari controlli: ho riportato una tripla frattura al naso e mi hanno dimesso con venti giorni di prognosi. Ho dovuto stare a casa dal lavoro. Era la prima volta che mi accadeva e spero sia l’ultima – conclude la vittima – non posso dire di aver avuto paura all’inizio ma dopo ho capito che sarebbe potuta andare peggio. Al giorno d’oggi non sai mai chi ti trovi davanti". Ieri l’uomo, un italiano di 48 anni è stato processato per direttissima.

Pare che poco prima dell’aggressione avesse litigato con alcuni infermieri poiché non lo avevano fatto accedere ad un reparto, in cui era ricoverato un amico. Ieri l’imputato, denunciato anche per lesioni personali ha ammesso l’addebito e chiesto scusa davanti al giudice per il gesto commesso. Il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere (il rapinatore ha precedenti specifici per reati commessi tra il 96 e il 2007). Alla fine il giudice ha disposto i domiciliari nell’abitazione della compagna, che si è detta disponibile ad accoglierlo. L’avvocato dell’imputato ha chiesto i termini a difesa ed il processo è stato rinviato al 29 febbraio.