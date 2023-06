Aggressione al pronto soccorso di Modena, arrestato un 23enne

Modena, 12 giugno 2023 – In merito all’aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Modena, avvenuta sabato sera, è stato arrestato un cittadino straniero, ghanese, di 23 anni.

Il ragazzo, senza fissa dimora, ha scatenato il panico e aggredito il personale sanitario e una guardia giurata del Pronto Soccorso (quattro persone in tutto), ma gli operatori sono riusciti a bloccare il giovane, che era in attesa di essere visitato e ad accompagnarlo per accertamenti presso gli uffici della Questura.

Oggi è stato giudicato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo per lui la custodia cautelare in carcere in attesa del processo che inizierà il prossimo 11 luglio. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, ma non di resistenza a pubblico ufficiale.

Cosa è successo

Il giovane, arrivato in ospedale a bordo di un'ambulanza, era in attesa di essere visitato, quando ha iniziato a inveire e aggredire un'altra paziente che aspettava nei locali, un'infermiera, un'operatrice socio sanitaria e una guardia giurata intervenuta per calmarlo. Fermato dalla Polizia è stato portato in Questura dove è emerso che lo straniero era destinatario di un ordine di espulsione emesso l'8 giugno scorso, dopo che la sua richiesta di protezione speciale è stata rifiutata.

Per il presidente dell'Ordine dei medici di Modena Carlo Curatola "le parole non bastano più. Se la prevenzione non basta, si mettano in atto gli strumenti di repressione del fenomeno e chi compie certi gesti ne risponda, come prevedono le norme". Questi "episodi allontanano i giovani dalla nostra professione e acuiscono il problema della carenza di organici – ha aggiunto Curatola – in particolare nei Pronto soccorso".