Aggressioni agli studenti, Fd’I: "Dove sono gli school tutor?. Impiegare la polizia locale"

"Camporota ha fallito anche nei presidi scolastici. Per quanto ancora si intende difendere l’indifendibile?". L’attacco è del capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini dopo le aggressioni di venerdì contro i giovani studenti al Wiligelmo e al Guarini. "Con buona pace delle conferenze stampa – punta l’indice Negrini – in cui venivano sventolati provvedimenti che avrebbero dovuto rappresentare una svolta significativa in termini di monitoraggio e gestione della sicurezza – dagli school tutor, ai presidi davanti agli istituti, fino agli educatori incaricati di occuparsi delle problematiche giovanili – oggi ci troviamo di fronte a una serie di promesse disattese, mentre continuano a moltiplicarsi episodi di violenza davanti agli istituti scolastici".

Per l’esponente di Fratelli d’Italia "nessuna delle misure presentate dall’assessore è stata messa in campo in maniera strutturata. Gli school tutor non si sono mai visti davanti ai plessi scolastici, la tanto annunciata riorganizzazione della Polizia Locale continua a essere in grave ritardo. È un susseguirsi di dichiarazioni e proclami che non trovano riscontro nei fatti, generando frustrazione e disaffezione nei confronti della politica da parte dei genitori, che da un lato ascoltano rassicurazioni e dall’altro non vedono alcun provvedimento concreto, mentre continuano ad avere paura che i figli vengano aggrediti. È evidente che, anche in questo ambito, l’atteggiamento dell’assessore alla Sicurezza si sia dimostrato totalmente inefficace". Più che per i risultati del suo operato, "Camporota rischia di essere ricordata per la continua ricerca di giustificazioni e difese d’ufficio, come abbiamo visto anche di recente in Aula".

Quanto all’accusa di sottacere eventuali responsabilità del governo in tema sicurezza, Negrini fa presente che, "dopo anni di esecutivi totalmente impotenti sul tema immigrazione e responsabili di aver portato all’osso i numeri delle assunzioni nella polizia di Stato e di molti componenti delle forze dell’ordine, il governo Meloni sta lavorando per ampliare le scuole e redistribuire in modo più equilibrato gli organici sul territorio. Chi parla oggi del numero di agenti assegnati all’Ufficio immigrazione dovrebbe rivolgersi a chi, per anni, ha candidato Modena a ’città dell’accoglienza’. Vale la pena ricordare, per chi non lo sa o finge di non saperlo, che l’Ufficio immigrazione si occupa anche delle espulsioni: rafforzarne l’organico significa accelerare tali procedure".

Il Comune "potrebbe attivare azioni singole: lo ricordiamo da tempo, ad esempio liberando risorse dagli attraversamenti pedonali e destinando quegli agenti alla sorveglianza delle scuole. Per chiarezza: chi oggi si occupa di far attraversare i ragazzi non può intervenire in caso di necessità, essendo impegnato in altre mansioni. A nostro avviso, tali compiti potrebbero essere appaltati ad altre associazioni, liberando agenti di polizia locale.