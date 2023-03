Aggressioni ai medici Violenze raddoppiate, la metà avviene al pronto soccorso

di Valentina Reggiani Agressioni verbali, fisiche, minacce. Sono stati soprannominati ‘angeli’ perchè durante la pandemia (e non solo) hanno dedicato ogni loro minuto e senza sosta, senza paura a servizio del prossimo. Tutti ricordano i loro volti segnati dalla stanchezza e dai ‘solchi’ provocati dalle mascherine. Eppure se non quotidianamente quasi subiscono angherie di ogni genere proprio da parte di coloro a cui porgono la mano. Parliamo dei sanitari: proprio il 12 marzo, infatti, ricorre la giornata nazionale contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Ieri, nell’ambito di una conferenza stampa a cui, tra gli altri, hanno preso parte anche il questore e il prefetto sono stati diffusi gli allarmanti dati raccolti dalle aziende sanitarie modenesi. Sono state 1068 le segnalazioni tra il 2019 e il 2022 nei confronti degli opertatori dell’Ausl, Policlinico e Ospedale di Sassuolo e il trend risulta in crescita. La maggior parte dei casi si sono registrati nel 2022 (359 episodi contro i 210 del 2021) soprattutto nei pronto soccorso e hanno visto vittime appunto i sanitari dell’emergenza urgenza. Per quanto riguarda le aggressioni, su un totale di 1068 710 sono state verbali, 334 fisiche e 18 solo verso cose. Per quanto riguarda...