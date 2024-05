Aggressioni ai sanitari: "Necessario ritrovare un senso di comunità"

L’Azienda USL di Modena "condanna fermamente l’aggressione verbale avvenuta nella mattina di giovedì ai danni di professionisti sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. Un uomo, parente di una paziente giunta in PS tramite ambulanza, ha proferito insulti contro medico e infermieri, in quanto in disaccordo con l’iter diagnostico e terapeutico deciso, e non a causa dell’attesa come erroneamente riportato. La donna infatti è stata presa in carico nell’arco di quattro minuti e proprio durante la visita il famigliare ha insultato il personale, interrompendo di fatto l’attività per un tempo prolungato".

Un comportamento irricevibile in ogni contesto, "ancora di più se messo in atto sul luogo di lavoro e all’indirizzo di professionisti che operano esclusivamente nell’interesse della salute dei cittadini. Atteggiamenti e gesti che si verificano purtroppo troppo spesso e che rendono ancora più difficile il lavoro di medici e infermieri: non solo aggressioni verbali come quella avvenuta ieri, ma anche azioni che appaiono irrispettose e aggressive – come la ripresa video con il proprio cellulare di una visita, di un esame o di un colloquio medico, effettuata con atteggiamento ritorsivo – come già accaduto più volte, di recente alla Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, comportamenti che minano il rapporto di fiducia medico-paziente e pongono l’operatore sanitario in una condizione di grave disagio nell’erogazione delle cure".