Aggressioni al personale ferroviario, presidio a Bologna

Ieri è stato annunciato il presidio di lavoratrici e lavoratori del Trasporto Ferroviario dell’Emilia-Romagna davanti alla Prefettura di Bologna, per denunciare il fenomeno delle aggressioni al personale front-line. Al presidio, promosso da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Orsa dell’Emilia-Romagna, sono intervenuti centinaia di lavoratrici e lavoratori con cerotti e cartelli, in segno di solidarietà ai colleghi aggrediti in questi mesi e per gridare insieme "Basta aggressioni!". Purtroppo, denunciano i sindacati, "contrariamente a quanto richiesto, la delegazione non è stata ricevuta presso la Prefettura. "È necessario agire per più controlli, più filtri e una maggiore frequentazione delle stazioni ferroviarie per contrastarne la desertificazione, rafforzando anche la presenza di personale ferroviario e di pubblica sicurezza. Le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Orsa dell’Emilia-Romagna invitano le Istituzioni locali, insieme alle aziende di trasporto passeggeri e di gestione delle infrastrutture ferroviarie "ad un vero confronto sull’argomento".