Aggressioni all’istituto Corni Il sindaco: "Necessario chiarire, ma non è un covo di criminali"

Dopo l’ennesimo e gravissimo espisodio di violenza all’istituto Corni il sindaco Muzzarelli chiede "chiarezza".

"Mi fido delle autorità preposte che si stanno occupando del caso – continua il primo cittadino – Al personale scolastico coinvolto, in questo o in altri episodi, esprimo la mia completa solidarietà. Resto fermamente convinto che non ci debba essere spazio per la violenza, tantomeno a scuola, ma attenzione a non trarre conclusioni affrettate. I riflettori sono ora tutti puntati su quella scuola – continua Muzzarelli – ed è giusto intervenire per risolvere le criticità però non dimentichiamo che non si tratta di un covo di criminali, ma di una scuola: un luogo deputato innanzitutto all’educazione e alla formazione dei nostri giovani. Un luogo in cui dobbiamo garantire loro di poter crescere serenamente e sperimentare valori positivi che non tutti trovano all’esterno: questo il compito che abbiamo come adulti, come comunità e come istituzioni".

Il sindaco Muzzarelli sottolinea dunque che "l’approccio con cui avvicinarsi a questi temi, il linguaggio e l’attenzione devono essere quelli con cui si affronta un problema di disagio giovanile, non di delinquenza comune. Le soluzioni da mettere in campo devono quindi innanzitutto puntare alla prevenzione e all’educazione. Bene quindi il vertice fissato per il 13 marzo e bene anche il sopralluogo che Provincia e Provveditorato stanno programmando per individuare insieme alla scuola criticità e azioni da sviluppare. Alla scuola e alle famiglie dei ragazzi che la frequentano - conclude il sindaco – dico chiaramente che gli Enti locali ci sono e che c’è tutta la comunità modenese. Vogliono essere a fianco del Corni come di ogni altra scuola del territorio".

Parla invece di "un’escalation di atti incivili" Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "A nostro avviso–continua – va accertata la responsabilità della dirigente scolastica in termini di gestione, mancata fermezza e condanna di questi episodi. Chi commette atti vili e incivili come quelli visti in queste settimane deve essere immediatamente espulso dalla scuola.

Ferdinando Pulitano, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, rincara la dose: "È assurdo e indegno avere una scuola dove studenti, professori e personale amministrativo siano costantemente sotto assedio di sedicenti studenti che incuranti delle regole civili di base, spacciano e terrorizzano gli utenti".

Secondo Andrea Bernagozzi di Forza Italia "servono nuovi percorsi di integrazione, rafforzando i programmi di educazione civile per educare al rispetto, sensibilizzando gli studenti sulle conseguenze della violenza, garantendo la sicurezza nella scuola tramite misure straordinarie di vigilanza nei luoghi a rischio ripristinando ordine e sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre scuole, dimostrando agli studenti che la scuola e lo Stato ci sono e sono forti".