Aggressioni continue a minorenni: “Baby gang appostate fuori dalle scuole”

Reggio Emilia, 16 novembre 2024 – Genitori che si uniscono ad altri genitori per cercare soluzioni che possano portare a proteggere i figli dalla violenza dilagante. La violenza messa in atto da ragazzini coetanei per pochi euro. A seguito dell’escalation di aggressioni e rapine nei confronti di alcuni studenti modenesi, avvenute all’esterno di diversi istituti scolastici o in autostazione, alcuni genitori delle vittime si sono messi in contatto gli uni con gli altri per cercare strategie condivise e volte a difendere i propri ragazzi. Un ‘tam tam’ partito sui social che ha creato in pochi secondi una solida rete. “Se siamo tutti uniti e coesi possiamo fare cose buone per i nostri ragazzi” afferma l’ideatrice. Ieri le pattuglie si sono fermate davanti al Selmi, all’arrivo degli studenti. Proprio al Selmi, infatti, uno studente è stato minacciato con un coltellino da alcuni coetanei.

Sorvegliata speciale, ieri, anche l’autostazione dove praticamente ogni giorno il branco di noti minori, molti dei quali stranieri aggredisce studenti all’uscita dalle lezioni.

Nei giorni scorsi un 16enne è stato barbaramente pestato dal branco. I carabinieri hanno fatto la spola ieri tra una linea e l’altra degli autobus per verificare che nessuno dei minori cadesse ‘nella rete’ dei balordi e per identificare eventuali responsabili delle precedenti aggressioni. Nel corso della giornata sono state diverse le pattuglie delle forze dell’ordine, carabinieri appunto, polizia di Stato e locale che hanno monitorato la zona. “Mio figlio ora è sotto choc – spiega una mamma –. Abitiamo a San Cesario e due giorni fa era salito sull’autobus che lo porta al Selmi. C’è stato un problema al mezzo e lui e un compagno hanno raggiunto a piedi la fermata del Guarini in attesa di un altro mezzo. Poco dopo sono arrivati tre giovanissimi di origine straniera che hanno chiesto loro i soldi. Avranno avuto 14 anni, mi ha riferito mio figlio. Quando lui gli ha detto di no, uno dei tre lo ha trattenuto e gli hanno preso i soldi nella cover del telefono e così hanno fatto anche con il suo amico.

Quando mio figlio ha chiesto perché lo facessero, perché prendessero di mira coetanei, hanno risposto: ’Non abbiamo quello che avete voi. Abbiamo situazioni difficili alle spalle’. Mio figlio era scioccato”.

La situazione, a quanto pare, risulta allarmante un po’ in tutte le scuole: le baby gang, infatti, si appostano all’esterno degli istituti in attesa dell’uscita dei ragazzi per poi minacciarli e rapinarli. “Lo fanno all’uscita da scuola – racconta la mamma di un ragazzino che frequenta la prima superiore al Guarini –. Mio figlio ha iniziato le superiori e sono scioccata per tutto quello che sta accadendo. Siamo preoccupati. L’altro giorno mio figlio è arrivato a casa dicendomi che è usanza consolidata a scuola che alcuni ragazzini gli chiedano soldi o la merenda e se non consegni nulla, queste bande li perquisiscono aprendo giacche e zaini. Se trovano qualcosa – spiega – se ne appropriano minacciosi. Ho chiamato la scuola affermando che questa situazione non deve esistere e che pretendo un controllo maggiore. La situazione nelle scuole è davvero preoccupante e noi genitori non sappiamo più cosa fare: il problema è che ci sono anche tanti genitori assenti, che non sanno nulla di quello che accade ai loro figli. Sicuramente tutti noi dobbiamo interrogarci su quello che fanno i nostri figli che spesso, proprio per paura di subire ripercussioni, non parlano e la situazione tende via via a degenerare”.