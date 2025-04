Aggressioni e liti frequenti nel locale, scatta la sospensione della licenza

Un locale è stato temporaneamente chiuso dai carabinieri di Soliera e la licenza sospesa per 7 giorni. Il provvedimento è stato emesso sulla base del rapporto stilato dall’Arma che ha ripercorso gli ultimi mesi di attività, delineando "situazioni di pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica", tra cui vari interventi e segnalazioni per aggressioni e liti. A febbraio i carabinieri erano intervenuti a causa di furti di catenine e monili in oro. Inoltre, nei vari accessi dei militari sono stati identificati individui con vari precedenti.