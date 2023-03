Agguato con una scacciacani lungo la ciclabile Poliziotto fuori servizio fa arrestare i rapinatori

Jogging provvidenziale per l’arresto di una coppia di rapinatori. Grazie alla prontezza di un agente del Commissario di Sassuolo libero dal servizio, che si stava allenando lungo la pista ciclopedonale del fiume Secchia, sono stati, infatti, localizzati e arrestati due giovani banditi, con ancora addosso il bottino, circa 3mila euro.

L’agguato si è verificato martedì scorso, nel tardo pomeriggio. La vittima è un 50enne di Campogalliano: pare fosse appena arrivato a Sassuolo per ricevere la consegna di un prodotto acquistato online. Ma ad attenderlo non c’erano i venditori, bensì due rapinatori, o sono le stesse persone che gli hanno teso una trappola sapendo che avrebbe avuto con sè il contante.

Fatto sta che due giovani – 24 e 26 anni, entrambi di origine stranieri –, lo hanno aggredito e minacciato con una scacciacani. Per essere più convincenti hanno anche esploso un colpo in aria. Si sono poi fatti consegnare 3150 euro e sono scappati.

Il malcapitato ha subito chiamato il 112 per denunciare la rapina: proprio in quel momento passava di lì un poliziotto libero dal servizio impegnato a fare jogging, che ha sentito casualmente la telefonata. Il poliziotto si è subito messo all’inseguimento e, in costante contatto telefonico con la sala operativa del Commissariato, ha fornito l’esatta posizione dei fuggitivi.

I due malviventi, per evitare di essere individuati, erano entrati in un bar situato oltre confine, nel territorio di Casalgrande.

Il locale è stato circondato dagli agenti che, utilizzando la massima cautela, visto che si trattava di soggetti armati, hanno poi fatto irruzione riuscendo a bloccarli. Sottoposti a perquisizione personale, i due giovani sono stati trovati in possesso della somma di 3150 euro rubata alla vittima e di una pistola scacciacani. Sono stati così arrestati per il reato di rapina aggravata.

r.m.