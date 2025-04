"Agli allenamenti andiamoci in bici o a piedi"

L’alimentazione è il processo attraverso cui l’organismo ottiene i nutrienti necessari per funzionare correttamente. Un’alimentazione equilibrata comprende macronutrienti e micronutrienti, acqua e fibre. I carboidrati forniscono energia, le proteine sono essenziali per la crescita e la riparazione dei tessuti, mentre i grassi supportano le funzioni cellulari e la salute del cuore. Le vitamine e i minerali sono cruciali per il buon funzionamento del sistema immunitario e altre funzioni vitali. Una dieta sana è caratterizzata dalla varietà degli alimenti e da un consumo moderato di cibi ad alto contenuto di zuccheri e grassi saturi. È fondamentale mantenere un equilibrio tra le calorie assunte e quelle consumate, evitando il sovrappeso e le malattie ad esso associate, come il diabete e le malattie cardiovascolari.

Non dobbiamo dimenticare l’importanza della sostenibilità ambientale: negli ultimi anni lo sport ha iniziato a contribuire alla sostenibilità, cioè alla protezione dell’ambiente. Molti stadi e palestre usano energia rinnovabile per ridurre l’inquinamento e le grandi competizioni come le Olimpiadi stanno cercando di essere più ecologiche. Anche nel nostro piccolo possiamo fare la nostra parte: andare agli allenamenti in bici o a piedi aiuta a ridurre le emissioni di CO2. Inoltre sempre più squadre scelgono divise fatte con materiali riciclati. Sarebbe bello, tramite lo sport, riuscire a compensare le emissioni CO2.

Classe 3d