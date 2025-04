Agli enti religiosi contributi comunali

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento per l’assegnazione agli enti religiosi del 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria del Comune, in adeguamento alla disciplina regionale. Destinatari dei contributi sono le confessioni religiosi riconosciute, oltre agli enti religiosi con personalità giuridica rappresentativi di una comunità locale di credenti.

I proventi assegnati devono essere destinati a interventi di riuso e rigenerazione urbana, attraverso opere di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica che riguardano gli edifici per il culto e le loro pertinenze, le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi e assistenziali per bambini e anziani, gli edifici che ospitano attività culturali, ricreative e sportive purché non abbiano rilevanza economica.

Saranno privilegiati gli interventi realizzati su edifici vincolati e quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico. L’assegnazione dei contributi avverrà annualmente a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico a partire dall’anno 2025; nella prima applicazione del Regolamento saranno assegnati i contributi relativi al periodo 2019-2024.

Le somme rinunciate, revocate o non distribuite saranno accantonate e sommate a quelle che si renderanno disponibili l’anno successivo.