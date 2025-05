Agli orti di San Faustino 200 ragazzi in festa con gli anziani

Grande festa con 200 bambini di scuole d’infanzia e primarie domani presso il Centro Sociale Anziani e Orti di San Faustino, in via Leonardo da Vinci 158, dove nonni e bambini festeggiano insieme la conclusione del corso ’I nonni raccontano gli orti’. Anche l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli parteciperà alla mattinata che si aprirà con l’accoglienza delle scolaresche nell’area dell’Orto scuole e l’Alzabandiera della Pace da parte della classe con più bimbi di genitori immigrati, intonando l’Inno di Mameli e tenendo gli occhi al cielo per il lancio dei palloncini con i pensieri preparati dai bambini.

Quindi, in un clima di festa e condivisione, alle singole classi saranno consegnati gli attestati di frequenza a coronamento di un percorso che, per il terzo anno consecutivo, ha visto le scolaresche frequentare gli orti e avvicinarsi alla conoscenza e alla coltivazione degli ortaggi con la guida sapiente degli ortolani anziani, ma ha soprattutto costituito una preziosa occasione di incontro, dialogo e scambio tra generazioni. Il progetto, gestito insieme al Centro educativo Memo del Comune di Modena, ha coinvolto in questo anno scolastico 11 scolaresche di cinque plessi, che si sono recate agli orti del Centro sociale una prima volta nell’autunno 2024. In quell’occasione hanno imparato a conoscere gli attrezzi agricoli utilizzati nell’orto, l’anatomia delle piante e il loro ciclo vitale, la semina e le fasi lunari, la classificazione degli ortaggi e delle piante aromatiche. A primavera, bambini e ragazzi sono tornati e hanno trapiantato nell’area ortiva dedicata alle scuole le piantine che avevano fatto nascere e crescere con i semi e il terriccio forniti dai nonni e le hanno infine annaffiate.

Il sole, l’acqua e le cure amorevoli dei nonni del Centro sociale hanno fatto il resto e in questo ultimo appuntamento tutte le scolaresche coinvolte nel progetto saranno accolte nell’area di “Ortiamo”, l’orto per le scuole per una mattinata di festa e condivisione. Complessivamente hanno frequentato il percorso 241 bambini e ragazzi frequentanti le scuole dell’infanzia Boschi, San Faustino, San Geminiano e le primarie Galilei, Leopardi e San Faustino.