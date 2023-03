Agnelli come David Bowie E il sogno di Pretty Woman

Fresco di debutto, fra le novità più ammirate della stagione, da mercoledì 29 marzo a domenica 2 aprile arriverà al teatro Storchi "Lazarus", la versione italiana del musical d’addio di David Bowie: in scena (con la regia di Valter Malosti, direttore di Ert) il carismatico Manuel Agnelli (nella foto di Fabio Lovino) con Casadilego, Michela Lucenti, un ricco cast e una band di sette musicisti. Attesissimo è anche "Pretty Woman", il musical ispirato al celebre film con Richard Gere e Julia Roberts che andrà in scena domani sera al teatro Comunale Pavarotti Freni. Vivien ed Edward, la lucciola e il ricco uomo d’affari, in una storia d’amore nel cuore di tutti: lo spettacolo è stato scritto da Garry Marshall e Jonathan Lawton, regista e sceneggiatore del film, e la colonna sonora (eseguita dal vivo) porta la firma di Bryan Adams e Jim Vallance. Sempre al Comunale, sabato 1° aprile tornerà la Filarmonica Toscanini diretta da Alpesh Chauhan, con il violoncellista Pablo Ferrandez. Ancora sabato alle 18, all’auditorium Rossini, "Danze, immagini e variazioni" con il Quartetto Prisma (mandolini, mandola e chitarra) di Mendrisio. E all’Hangar Rosso Tiepido, con gli Amici della musica, domenica alle 20.30 il pianista Gabriele Carcano "Dall’Africa all’Europa".

s.m.