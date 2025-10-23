Agnini Ricordando il padre della cooperazione

di Stefano Marchetti"Dal millenario anelito degli umili, dalle sofferenze delle plebi temprò saldo lo spirito a feconde lotte di redenzione sociale". Solenne e ieratica, questa è l’epigrafe sulla tomba di Gregorio Agnini, al cimitero di Finale Emilia. Il politico finalese, che nel 1886 fondò la prima cooperativa di lavoro della nostra provincia e nel 1890 fu il primo deputato socialista di Modena, morì il 5 ottobre 1945: pochi giorni prima, il 25 settembre, aveva presieduto la seduta d’apertura dell’assemblea che pose le basi dell’Italia democratica. In occasione dell’80° anniversario il Comune di Finale lo ricorderà sabato con una serie di iniziative.

La mattinata celebrativa inizierà alle 9 con la restituzione alla città del monumento dedicato ad Agnini in piazza Roma, accanto al Castello delle rocche: è stato completato il restauro conservativo della statua (che fu realizzata dallo scultore vignolese Ivo Soli e inaugurata nel giugno 1960) e dei bassorilievi, con la riqualificazione dell’area circostante. Sono previsti gli interventi del sindaco Claudio Poletti, di Francesco Vincenzi, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, e Anna Rita Molesini, presidente di Alma Finalis. Si esibirà poi l’ensemble di trombe della Fondazione Scuola di musica Andreoli, diretta dal maestro Enrico Malagoli. Verrà quindi distribuita la sovrastampa della cartolina emessa nel 1995, in occasione del 50° della morte di Agnini, a cura del Circolo filatelico numismatico finalese.

Alle 10 in via Trento Trieste partirà un trekking urbano sulle tracce di Gregorio Agnini, a cura del ricercatore Fabio Montella che ripercorrerà alcuni dei luoghi più significativi nella vita finalese di Agnini, con un momento (a cura di Giulia Molinari) dedicato a Elisa Agnini Lollini, sorella di Gregorio, antesignana del movimento femminista, impegnata per la pace e il diritto di voto alle donne.

Dalle 11.30 al Nuovo Cinema Corso il convegno su Agnini con gli interventi di Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia, Stefano Caliandro, docente di Cooperazione e Diritto del lavoro all’Università di Bologna, e di Vittorio ‘Bobo’ Craxi, ex sottosegretario agli Esteri. Alle 17.30, poi, nella sala mostra del palazzo Ex Guardia Nazionale, in corso Cavour, sarà inaugurata la mostra documentaria sul restauro del monumento ad Agnini: l’esposizione ripercorrerà il prezioso lavoro eseguito della restauratrice finalese Elisabetta Belluti, con Emanuela Sarti e Francesca Serra della Minerva Arte.