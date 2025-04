Ago, domani e domenica ingresso gratuito alle mostre

La mostra fotografica ’Passaggi Paesaggi’ a Palazzo Santa Margherita e le installazioni visive di ’Paradise Lost’ alla Palazzina dei Giardini ducali e al Museo della Figurina, con le immagini storiche originali, domani sono aperte con orario festivo (11-19) e domenica 4 maggio l’ingresso sarà anche gratis. Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali, infatti, introduce per le proprie mostre la prima domenica del mese gratuita, come i musei statali e tante istituzioni culturali europee. I prossimi giorni, inoltre, sono gli ultimi per poter ammirare le fotografie di ’Passaggi Paesaggi’, la mostra che, curata da Chiara dall’Olio e Daniele De Luigi, propone 114 immagini, tutte le collezioni di Fondazione Ago, di 87 fotografi italiani. L’allestimento termina, infatti, proprio domenica 4 maggio e sabato alle 16 è possibile partecipare alla visita guidata conclusiva: si prenota sul sito agomodena.it e non sono previsti costi aggiuntivi rispetto al biglietto (6 euro, ridotto 4 euro). La mostra propone un viaggio attraverso quattro declinazioni dell’idea di paesaggio nella fotografia italiana degli ultimi 70 anni. Sabato alle 17, è in programma anche la visita guidata alla mostra ’Paradise Lost’ che, curata da Francesca Fontana e aperta fino al 24 agosto, si caratterizza per le immagini con le quali David Allen Burns e Austin Young, il duo californiano dei Fallen Fruit, hanno rivestito pareti e tendaggi della Palazzina seicentesca dei Giardini ducali per suggerire una riflessione sull’ambiente naturale minacciato dai cambiamenti climatici.