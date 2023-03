Ago, il cantiere diventa una mostra

’Come and See’, atto terzo. La pelle dell’ex ospedale Sant’Agostino si modifica nuovamente, sempre grazie allo sguardo attento di Francesco Jodice che questa volta si concentra sull’architettura che sta mutando, prendendo forma e funzione nuove. Il terzo capitolo del progetto è la nuova mostra fotografica ’Storia di un cantiere’, che viene presentata alla città venerdì alle 17 con un’inaugurazione a ingresso libero. Il progetto site-specific è a cura di Lorenzo Respi con la collaborazione di Chiara Dall’Olio di Fmav Fondazione Modena Arti Visive.

La serie di mostre si profila come un intervento organico che aiuta Ago a posizionare la sua strategia e la sua identità. Questo intervento sul cantiere contribuisce a guardare ’dentro’ il progetto, mentre una prossima fase, dedicata alla città, porterà Ago ’fuori’ da sé. Un ulteriore momento successivo, centrato sulle aspirazioni delle nuove generazioni, contribuirà a guardare ’oltre’, a un futuro che è già iniziato.

In ’Storia di un cantiere’ Jodice trasferisce l’evoluzione dei lavori sulla sua facciata esterna, in modo da mostrarla alla collettività e raccontarla. "La documentazione fotografica diventa rappresentazione di un progetto aperto, narrazione della metamorfosi di un edificio in corso di riconversione e restituzione per immagini del metabolismo interno dello storico complesso dell’ex Ospedale Sant’Agostino - spiega Francesco Jodice - ecco quindi immortalati lo scheletro di una struttura in fase di demolizione delle superfetazioni moderne e di ripristino delle forme originarie, le murature riportate a nudo, le tracce lasciate dalle persone che lo hanno ‘animato’ e vissuto, le testimonianze storiche che riaffiorano dalla memoria e nel tempo".