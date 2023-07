Ago, il ritorno di Angela Vettese "Programma culturale da definire Affronteremo una bella sfida"

di Stefano Luppi

"Non le nascondo che tornare a Modena con un ruolo diverso da quello di direttore della Galleria Civica è una soddisfazione. C’è tanto da fare anche se abbiamo tempo davanti: diciamo che tre anni per organizzare attività culturali mi pare un tempo adeguato, di più mi parrebbe troppo diluito. Parto ovviamente con molto ottimismo e ci stiamo conoscendo tra i tre gruppi che gestiranno la neo fondazione". Angela Vettese, critica, studiosa e giornalista d’arte del Domenicale del Sole 24Ore, ex assessore alla cultura del Comune di Venezia e dal 2005 al 2009 a capo di Galleria Civica di Modena, è probabilmente il nome più noto tra i 15 entrati nella Fondazione AGO appena fondata da Comune, Fondazione di Modena e Unimore.

Vettese perché torna in città?

"A me è stato detto per il lavoro fattivo svolto in anni ormai lontani alla Civica. Ora c’è invece un programma culturale tutto da definire ed è proprio una bella scommessa perché Modena merita un centro culturale importante come quello che è stato designato".

Lei che ruolo si ritaglierà in AGO?

"Non sarò una direttrice di museo, con i colleghi del Cda supervisioneremo le programmazione culturale e ci occuperemo di innovazione e di suddivisione del budget. Tenga presente che siamo in una fase embrionale come dicevo".

AGO, una volta pronto l’ex ospedale in corso di restauro proporrà, hanno spiegato i promotori, "l’elaborazione di un’offerta culturale in grado di sottolineare la proiezione internazionale del sistema Modena, la crescita di una società della conoscenza, la valorizzazione della ricerca e l’attrazione di capitali e talenti". Un programma complesso?

"Comune, università e Fondazione sono soggetti impeccabili dal punto di vista istituzionale, motori importanti per lo sviluppo di un centro culturale. Vedremo, sono complicate le cose in italia, per ora siamo partiti con l’avventura: ci hanno mandato molti documenti e tra cda, comitato di indirizzo e scientifico ci sono tre gradi di confronto reciproco. I fondi in ballo sono molti e del resto i musei, ex Civica, Figurina, ex Fotografia sono importanti e noti". In AGO entrerà FMAV, ne ha seguito l’attività di questi anni? "Non molto purtroppo, perché Modena non è sulle rotte ferroviarie come a esempio Reggio. Comunque ho mantenuto un po’ di rapporti con lo staff di allora: alla Civica c’erano professionalità impeccabili che hanno avuto qualche momento di sconforto, un peccato. Ho anche insegnato al master fotografia, che ora non so se proseguirà, quando lo dirigevano Filippo Maggia e Francesca Lazzarini. Certo lo spirito organizzativo c’è e mi pare che oggi Modena abbia tante attività culturali con la più visibile rappresentata dal teatro comunale".

Della esperienza dei suoi anni a capo della Civica cosa porterà? "Quando arrivai da voi, per quanto riguarda l’arte, la Fondazione faceva mostre al Foro Boario, la Galleria Civica aveva due sedi, oltre al Festivalfilosofia: una molteplicità di soggetti che forse però interagivano poco. Io a esempio su alcuni aspetti potevo approfondire con il Festivalfilosofia e sarebbe forse stato utile a esempio un Michelangelo Pistoletto noto come ora".

Successivamente a lei come direttore arrivò Marco Pierini e tra lui e il sindaco non finì benissimo.

"Non giudico ovviamente, quel che posso dire avendo poi fatto l’assessore è che un amministratore pubblico ha esigenze che un direttore di museo non si pone. Sono due ruoli differenti".