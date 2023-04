Ago, nominato Mezzetti "Pronto per questa sfida"

"Non sapevo nulla della mia nomina da parte del Comune, ero impegnato nel lavoro a Bologna e un amico da Modena mi ha detto che era ufficiale. Cercherò di mettere la mia esperienza politico-istituzionale e quella tecnica a disposizione di Ago, soprattutto sul fronte della progettualità e delle relazioni culturali". Massimo Mezzetti, 60enne, modenese da sempre seppur nato a Roma, ex assessore regionale alla cultura e alla legalità e oggi direttore generale del Biografilm Festival di Bologna, è la prima nomina ufficiale della neonata Fondazione Ago. L’ente fondato da Comune, Fondazione di Modena e Unimore che gestirà la futura ampia ’macchina’ culturale dell’ex Sant’Agostino – un investimento economico superiore ai 60 milioni di euro – prevede una serie di incarichi che i tre soci istituzionali devono attribuire.

Mezzetti quale sarà il suo compito dentro Modena Fabbriche culturali, la fondazione di partecipazione?

"La mia nomina è nel consiglio di indirizzo dove lo statuto prevede siano presenti tre membri più eventualmente altri due. Resteremo in carica per quattro esercizi all’interno di questa fondazione che è iscritta al registro degli Enti del Terzo settore. Immagino che presto gli altri soci, Unimore e Fondazione di Modena, annunceranno i colleghi. Io ancora non so con chi lavorerò".

Come imposterà il suo lavoro?

"Io sono un modesto operatore culturale e penso che il nostro lavoro avrà senso se ci occuperemo di due cose in particolare: progettualità e integrazione. La progettualità e la produzione culturale saranno infatti indispensabili vista l’importanza di Ago per la città ed essa deve anche avere il fine di impostare una collaborazione comune, integrata, tra i vari istituti culturali qui previsti o già presenti. Intendo Fem, che si occupa di didattica ad alto livello, DHMore che si occupa del mondo digitale in rapporto alla cultura, degli storici Musei universitari e di Fondazione Modena Arti Visive per l’arte contemporanea. Questi enti appunto dovranno lavorare in comune e non ognuno per suo conto".

Altrimenti?

"Altrimenti non avrebbe proprio senso tutta la importante e giustamente ambiziosa operazione Ago. Gli enti citati, infatti, fanno già una loro riconosciuta attività, ma il valore aggiunto sarà il lavoro integrato sul terreno della innovazione e della produzione culturali".

Secondo qualche osservatore, esattamente come Fmav, che ha avuto alcuni problemi, anche con Ago si è partiti attribuendo le poltrone quando l’ex Sant’Agostino non sarà pronto per anni. Lei che pensa?

"Questi passaggi burocratici, visto che sono coinvolte tre istituzioni, sono indispensabili poi anche io spero che presto si passi alla parte operativa. Infatti servono competenze utili a lavorare in modo sinfonico e trasversale".

Daniele Francesconi, direttore di Ago oggi e del Festivalfilosofia, lavorerà con voi?

"Francesconi è un importante esperto e Fondazione Ago, secondo statuto, al momento non prevede un direttore. Immagino che il Cda potrà attribuirgli queste deleghe".

Stefano Luppi