Ago Ventura e la fotografia che meraviglia

Le atmosfere di un mondo del passato, nello stesso tempo fantastico, popolare, surreale e misterioso e brevi narrazioni in cui emergono la fascinazione per il circo, il travestimento, i racconti di guerra. C’è tutto l’universo creativo di Paolo Ventura nelle opere che, in dialogo con le collezioni del Museo della Figurina, si potranno ammirare nella mostra ‘L’oca gigante e altre meraviglie’ – proposta da Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali a Palazzo Santa Margherita (corso Canalgrande 103) – da oggi (inaugurazione alle 18) fino all’8 febbraio. Curata da Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, l’esposizione presenta fotografie storiche e inedite, collage, sculture di carta, oggetti di scena, con ambientazioni sospese tra realtà e fantasia. Le immagini sono racconti aperti che si sviluppano in un’atmosfera enigmatica, come se l’artista avesse bloccato l’attimo immediatamente precedente o quello successivo all’azione, a ciò che sta per accadere o a ciò che è appena accaduto. Immagini che si possono scorrere in sequenza, proprio come storie da raccontare, ma ognuna di esse può anche essere letta autonomamente, quasi si trattasse di una trama incompiuta, e suggerire narrazioni diverse a seconda di chi le osserva.

Paolo Ventura, nato a Milano nel 1968 e figlio di un illustratore di libri per bambini, è un artista che spesso entra a far parte dei mondi fantastici delle sue opere, ritraendo sé stesso o la sua famiglia. Per realizzare i suoi set fotografici, Ventura costruisce diorami con cartone e oggetti trovati ai mercatini delle pulci, dando vita, come in un gioco di specchi, a vere e proprie storie nelle storie così che la cosiddetta ‘mise en abîme’ diventa elemento centrale della sua poetica.

Come spiegano le curatrici, "le ambientazioni sono a volte crude, a volte oniriche, evocano ricordi lontani vissuti dall’artista in prima persona o raccontati dalle nonne, zii e zie nei lunghi pranzi domenicali della sua infanzia che è solito ricordare: un piccolo circo allestito in periferia, vicoli, interni di case, uomini distesi a terra senza vita, muri grigi di palazzi bombardati, bar che potrebbero essere quelli di una qualunque città in qualsiasi epoca. I luoghi appaiono in qualche modo familiari, fanno parte di un immaginario condiviso, ma non sono realmente identificabili". Nel manifesto che promuove la mostra, realizzato personalmente per l’occasione, Ventura richiama le atmosfere di un mondo del passato, nello stesso tempo fantastico, popolare, surreale e misterioso, così come lo sono le sue ricostruzioni che riportano in vita storie dei suoi ricordi, ricreati con precisione maniacale, ma anche reinventati, così da essere insieme veri e falsi. Proprio come, sembra suggerire l’artista, lo è la fotografia.