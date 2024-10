Ago, viaggio nel maxi cantiere: "Trasformazione sorprendente. Ora gli spazi sono ampi e ariosi"

L’enormità degli spazi e la difficoltà della sfida. Sono le prime sensazioni che trasmette la visita al cantiere dell’ex ospedale Sant’Agostino, complice la pioggia battente che impedisce di ’leggere’, tra pozzanghere e ruspe, uno degli aspetti qualificanti del progetto di recupero: la creazione di strade pedonali interne al complesso, per renderlo davvero parte del centro storico, con la possibilità di arrivare a piedi dal Novi Park a via Ramazzini o a largo Sant’Agostino. C’è da lavorare con la fantasia, dunque, aiutati da tecnici ed esperti che illustrano lo stato dell’arte a una pattuglia di giornalisti muniti di casco protettivo. Ma poi, mentre ci si addentra nell’immensa parte coperta, le dimensioni e l’importanza del progetto emergono in tutta evidenza, tanto da provocare una leggera sensazione di straniamento.

D’altra parte stiamo parlando di una superficie lorda di circa 24.200 metri quadrati: per il suo recupero la Fondazione di Modena, ente proprietario, spenderà alla fine circa 105 milioni. Un’iniziativa unica per dimensioni in Italia, di cui a Modena si parla tra molte polemiche da oltre vent’anni. Il taglio del nastro è previsto a fine 2029, ma nel frattempo ci saranno aperture parziali. Intanto, mentre i vari responsabili del progetto precisano le cifre, la visita continua. E si arriva al grande atrio dell’ex ospedale civile, che da largo Sant’Agostino dà accesso all’area monumentale e alla farmacia storica, dove i busti di illustri clinici del passato sembrano ammonire il visitatore sotto le luci artificiali dei mezzi di cantiere.

Quindi si prosegue nell’ex ospedale militare, che ospiterà l’accesso principale per il pubblico con biglietteria e foyer, e nel futuro auditorium, all’angolo con viale Berengario. Alle aree espositive e ai depositi delle collezioni sono destinati i piani superiori, la zona più prestigiosa. Giuseppe Iadarola, il project manager di Ago che vive il cantiere tutti i giorni insieme con il direttore dei lavori Micaela Goldoni, commenta: "La cosa più sorprendente, mentre procedono i lavori, è vedere un insieme di stanze anguste trasformato in aperture ariose". Anche troppo, visto che ci sono soffitti alti più di sei metri? Gli esperti assicurano di no: "Anzi, gli spazi ampi e modulabili sono un’opportunità per chi deve allestire mostre". Ma il punto più scenografico, al piano terra, è il portico di ingresso al teatro anatomico, ripristinato nella configurazione originale. E qui interviene Francesco Doglioni, consulente del progetto di restauro: "La parte monumentale del complesso è stata costruita tra il 1753 e il 1762. L’edificio che ospita il teatro anatomico dell’università e la chiesa di San Nicolò sono stati completati nel 1774, il resto è stato realizzato tra l’800 e gli anni Sessanta del ‘900. Vede queste colonne? Sono nate su un solo piano, ora ne reggono tre. Vanno consolidate mantenendo il più possibile l’originalità. La struttura nasce da un grande disegno illuministico e continua ad avere una funzione pubblica, attualizzata nel segno della cultura. La monumentalità rappresenta bene questo servizio pubblico, senza orpelli e con grande sobrietà". Una curiosità: proprio nella parte monumentale del complesso si prevedono la chiusura di un centinaio di finestre e il recupero di una cinquantina di nuove aperture per ripristinare l’assetto settecentesco. Allo stesso modo l’intervento sulle ’tenaglie’, ovvero la parte dell’antico ospedale che ospitava separati uomini e donne, prevede l’abbattimento di solai e controsoffitti. Tutto molto suggestivo: trasformare un luogo chiuso in un centro di produzione culturale e sociale aperto. Ma a che punto siamo? Il cantiere sembra infinito. "Eppure si procede, eccome", fa notare il presidente della Fondazione Matteo Tiezzi schivando un groviglio di tubi rossi e blu: "Qui siamo già arrivati alla posa degli impianti".