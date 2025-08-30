Agressione sul bus, vigili feriti. FI e Fd’I: "Servono più tutele"

Condanna unanime, a livello di comunità e anche politico, per il grave episodio accaduto lunedì: tre agenti della Polizia locale, intervenuti a supporto del personale di Seta, sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti da uno straniero che stava viaggiando senza biglietto a bordo di un autobus. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, mancata esibizione del passaporto o del permesso di soggiorno.

"Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato – commenta Michele De Rosa, consigliere comunale Forza Italia Carpi – ma che accade a poche settimane di distanza dell’aggressione ai danni di due agenti della Polizia durante un intervento nei confronti di due soggetti. E i casi sono innumerevoli. Come abbiamo sempre detto – prosegue De Rosa - riteniamo che vi debbano essere maggiori tutele a sostegno delle nostre forze dell’ordine, dobbiamo essere grati per l’incessante impegno quotidiano nel presidio del territorio e per garantire a tutti noi cittadini la sicurezza, anche rischiando la propria vita. Ma non è sufficiente: servono azioni mirate e concrete. La Giunta, in tutto questo deve assolutamente fare la sua parte".

Solidarietà agli agenti anche dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia: "L’ennesimo episodio di violenza contro le Forze dell’ordine e la Polizia locale, che troppo spesso diventano bersaglio di aggressioni mentre garantiscono ordine pubblico e rispetto delle regole. È inaccettabile. Il ruolo della Polizia locale - rimarcano - è strategico e fondamentale: occorre dotare la Polizia locale di ogni strumentazione al fine di mettere gli agenti nella condizione di svolgere al meglio le loro preziose funzioni", conclude il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

Maria Silvia Cabri