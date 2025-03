Agricoltori manifestano a Parma:: "Più risorse e trasparenza per tutelare le imprese"

Un migliaio di agricoltori modenesi ieri a Parma, dove Coldiretti ha portato circa 20mila persone a manifestare davanti alla sede di Efsa, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, cui ha esposto le sue istanze circa le procedure di valutazione che l’Autorità applica per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini europei. Partiti dalla nostra provincia oltre una ventina di pullman accompagnati dal presidente Coldiretti Modena, Luca Borsari, e dal direttore, Marco Zanni.

"Servono - ha sottolineato Borsari - risorse adeguate per sostenere il settore agricolo europeo, da destinare solo ai veri agricoltori, quelli che assicurano la sovranità alimentare al Continente. Investire in agricoltura, infatti, rappresenta uno strumento concreto di difesa e sicurezza strategica comune per l’Unione europea. Le imprese agricole sono da tutelare con meno burocrazia e più semplificazione, partendo dalla riduzione dell’incomprensibile carico di impegni associato agli eco-schemi".

"Per garantire la sicurezza alimentare e la trasparenza per tutti i cittadini dell’Unione non è più rinviabile – ha aggiunto Zanni - l’origine obbligatoria del paese d’origine in etichetta per tutti i cibi commercializzati in Europa, partendo dall’abolizione della regola dell’ultima trasformazione sostanziale del codice doganale, che consente, ad esempio, al concentrato pomodoro cinese con una sola aggiunta di acqua di diventare passata made in Italy da vendere all’estero. Proprio per questo la Coldiretti, anche durante la manifestazione, sta raccogliendo le firme per arrivare a 1 milione di cittadini che chiedano di garantire il loro diritto alla trasparenza sull’origine dei cibi che arrivano sulle nostre tavole".

Indispensabile – per l’associazione agricola - mettere regole sui cibi ultraformulati, anche sulla base di evidenze scientifiche circa problemi per la salute legati al loro consumo, e su quelli fatti in laboratorio, che vanno trattati come farmaci, mentre è assolutamente sbagliata ogni ipotesi di mettere etichette allarmistiche o tasse sul vino.

al. gr.