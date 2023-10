Agricoltura e valore del cibo, via alla campagna Coldiretti dedicata agli studenti

E’ stato presentato ieri, al ’Mercato Campagna Amica della Ghirlandina’ di piazza Matteotti, ’Educazione alla Campagna Amica’, il progetto rivolto alle scuole ideato da Coldiretti in stretta collaborazione con Donne Impresa e Coldidattica Emilia Romagna. "L’iniziativa, rivolta agli studenti – spiega il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni – ha come titolo, per l’anno scolastico 2023-2024, ‘Impariamo dall’agricoltura il valore del cibo’ e si prefigge si far incontrare il mondo della scuola con quello dell’agricoltura sensibilizzando i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza. E’ importante che i bambini riscoprano i valori delle 22 eccellenze, sulle 44 regionali, presenti nel nostro territorio: Educazione alla Campagna Amica, infatti, gode del patrocinio dall’Ufficio Scolastico Regionale e ha lo scopo di sensibilizzare i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e di appartenenza. Formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico dà un contributo fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura, settore primario per l’Italia". Ieri nella sede di piazza Matteotti la classe I A della scuola Menotti di Villanova stava partecipando alla iniziativa, come spiega la viceresponsabile Donne Impresa Coldiretti Modena, Roberta Gualtieri, titolare di una fattoria didattica a Ravarino: "Abbiamo fatto partecipare gli alunni al laboratorio ‘Vedere, toccare, annusare le stagioni’, guidato dalla responsabile delle attività didattiche di Coldiretti Modena, Luciana Righetti. Insieme a Memo - il Multicentro Educativo del Comune è possibile prenotare il corso sui sapori, colori, profumi, le consistenze dei prodotti e l’obiettivo è diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della provenienza degli alimenti per avvicinare bambini e ragazzi al mondo rurale attraverso una corretta informazione sul percorso evolutivo dell’agricoltura e le principali filiere agroalimentari. Nel corso dell’ormai più che ventennale presenza nelle scuole modenesi abbiamo coinvolto oltre 15mila studenti e noi come donne e mamme abbiamo particolarmente a cuore la formazione delle nuove generazioni e siamo orgogliose di lavorare per formare cittadini attenti all’alimentazione e all’ambiente". Il corso prevede strumenti didattici quali seminari on line, visite didattiche e laboratori oltre ad un concorso che premierà gli elaborati più significativi che le classi potranno esprimere a conclusione del percorso didattico. Per aderire al progetto è possibile contattare Coldiretti Modena, al numero 3346013432.

