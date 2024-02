Agricoltura in crisi: "Si intervenga ora"

Gelate, siccità, alluvione e squilibri nelle filiere hanno messo in ginocchio gli agricoltori, il cui grido d’aiuto è stato raccolto dal Segretario Regionale di Alternativa Popolare Alberto Bosi. "La situazione è drammatica: negli ultimi cinque anni l’aumento dei costi di produzione è stato del 40%, dal gasolio ai concimi passando dalla burocrazia che peggiora una situazione già difficile. Per non parlare dei cambiamenti climatici. Inoltre, ci sono forti squilibri nella filiera distributiva Agroalimentare dove noi chiediamo l’inserimento obbligatorio in fattura del prezzo della prima cessione dei vari prodotti all’origine di chi li produce e cioè delle aziende agricole. Questa misura accorcerà i troppi passaggi speculari nella filiera e regolerà automaticamente i prezzi ’impazziti’ che si trovano principalmente nei canali distributivi dove i cittadini comprano il prodotto".