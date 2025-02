"Agricoltura, più aiuti alla montagna"

Contributi unitari ad ettaro più alti alle imprese agricole di montagna e delle altre zone della regione con svantaggi naturali, un incremento della dotazione per i bandi dedicati alla produzione integrata e dell’aliquota di sostegno per gli agricoltori che investono nel miglioramento del benessere degli animali in allevamento. Sono queste alcune delle proposte di modifica al Complemento di programmazione per Sviluppo Rurale dell’Emilia-Romagna 2023 – 27, a cui la Regione ha dato il via libera. Gli agricoltori della Cia esprimono soddisfazione "per le decisioni assunte che rappresentano un segnale concreto di attenzione nei confronti delle aziende agricole che operano in montagna e nelle zone con svantaggi naturali, nonché per il ricambio generazionale e il benessere animale".