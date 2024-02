"Agricoltura, senza aiuti alcune produzioni a rischio estinzione"

Nei giorni scorsi, a manifestare davanti al Parlamento Europeo a Bruxelles, era presente anche un gruppo di agricoltori modenesi della Coldiretti, tra cui il presidente Luca Borsari e il presidente del Consorzio di Burana Francesco Vincenzi, giunti nella capitale belga per sostenere il loro presidente nazionale negli incontri con le istituzioni comunitarie.

Presidente Borsari, che cosa muove la protesta?

"Ci vuole un cambio di passo. Oggi la politica europea ha una visione ambientale non del tutto realistica, poiché non riconosce negli agricoltori i custodi dei territori e dei terreni e i garanti della continuità della biodiversità. Ne è dimostrazione il vincolo di mettere a risposo un 4% dei terreni coltivati, una regola che penalizza la capacità produttiva e appesantisce il lavoro degli agricoltori, ingiustamente visti come inquinatori, mentre sono proprio loro a garantire la tutela dell’ambiente". Cosa determina la vostra frustrazione?

"Deriva soprattutto dal fatto che gli agricoltori italiani hanno l’approccio più green del piantea, ma quando ci confrontiamo col resto del mondo il principio di reciprocità nel caso di importazione di prodotti dall’estero (pensiamo per esempio al grano canadese, dove si consentono tecniche di ottimizzazione da noi giustamente non ammesse perché dannose alla salute) non è salvaguardato. Il principio della reciprocità è fondamentale per garantire determinate produzioni agricole tutelando chi, come noi, già si impegna a condurre le aziende in maniera rispettosa dell’ambiente".

Cos’altro?

"Si va dalla equiparazione degli allevamenti alle fabbriche, alla direttiva che vorrebbe dimezzare l’uso dei prodotti fitosanitari lasciando molte coltivazioni prive di difesa contro insetti e malattie, quando invece basterebbe approvare il progetto sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA): avvicinerebbe gli agricoltori all’utilizzo della genetica green, permettendo di selezionare nuove varietà vegetali, con maggiore sostenibilità ambientale, minor utilizzo di input chimici, ma anche resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici, nel rispetto della biodiversità e della distintività dell’agricoltura italiana ed europea".

Come impatta la politica europea sulla agricoltura modenese?

"Parlando del modenese abbiamo un problema eclatante nella pericoltura, a causa delle gelate tardive che hanno decimato la produzione anche dell’80-85% a seconda dei territori. Su questo stiamo lavorando per ottenere un aiuto in parte concesso, anche se non è stato ancora pagato. Chiediamo che l’importo venga aumentato, perché nel modenese la mancanza di aiuti si può trasformare in un dramma. E’ a rischio di estinzione una parte dei produttori modenesi".

Alberto Greco