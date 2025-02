Agrivoltaico, il Pd decide di non votare

Colpo di scena, ieri sera, durante il Consiglio comunale, sul tema della realizzazione dell’impianto agrivoltaico ‘Cascinetto’ che dovrebbe sorgere a Fossoli. "Per coerenza all’operato amministrativo e per la nostra posizione politica, ben rappresentata nella mozione rappresentata, come Pd, Carpi a Colori e Avs, riteniamo di non votare a favore di questo atto e nemmeno di prendere parte al voto come previsto dal nostro regolamento". Le parole del sindaco Riccardo Righi hanno spiazzato tutti i consiglieri dell’opposizione: la decisione di non votare riguarda infatti una delibera di un assessore della Giunta stessa, Alessandro di Loreto. Uno scenario che probabilmente non si era mai verificato. Al centro della delibera, la tanto discussa richiesta "di assenso alla variante localizzativa al Piano urbanistico generale per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, con apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione pubblica utilità, nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico denominato ‘Cascinetto’". Dunque, la maggioranza dice ‘no’ alla richiesta avanzata da un proprio assessore: "Questo è un ‘non voto’ di protesta – ha proseguito Righi - una presa di posizione forte ma necessaria per continuare a batterci affinché siano riconosciute ai Comuni le prerogative indispensabili per governare le trasformazioni del proprio territorio". La delibera ottenuto i voti contrati delle opposizioni presenti, Fratelli d’Italia e Monica Medici di Carpi Civica. Una presa di posizione della maggioranza, che da un lato, soddisfa i desideri di molti, "è una prima vittoria", affermano alcuni esponenti del Il Comitato ‘Carpi per la Giustizia Climatica e Sociale’, che hanno manifestato con un presidio innanzi al Municipio ieri mentre si svolgeva il Consiglio. Dall’altro ha sollevato critiche. "Quello di Fratelli d’Italia – argomenta la capogruppo Annalisa Arletti – è un voto libero da vincoli, consapevoli delle complessita` che l’impianto porta con se` in una zona gia` fortemente compromessa. Difendiamo le normative nazionali in materia di agrivoltaico, mentre il PD finge di supportare la transizione energetica solo quando gli fa comodo. In tanti anni di politica e` la prima volta che vedo la sinistra votare contro i propri tecnici. La Giunta Righi ha dimostrato in consiglio comunale tutta la sua debolezza. Di questo, ricordiamolo, pagano i cittadini fossolesi e carpigiani". La civica Medici, dopo avere affermato la incostituzionalità dell’atto, per violazione degli articoli 9 e 41, afferma di essere "pienamente soddisfatta che il bene e la salute dei carpigiani siano stati messi al primo posto".

Maria Silvia Cabri