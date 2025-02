"Agrovoltaico, Righi subordinato al Pd"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia interviene in merito alla mozione della maggioranza che verra` discussa stasera in Consiglio comunale riguardante l’impianto agrivoltaico che dovrebbe sorgere a Fossoli. "Il sindaco Riccardo Righi dimostra, a poco più di otto mesi dalla sua elezione, una fragilità politica preoccupante. Ancora una volta appare chiaro come la sua amministrazione sia subordinata alle dinamiche interne del Partito Democratico, incapace di esprimere una posizione autonoma e coerente. La mozione – proseguono i consiglieri - non è altro che una copertura politica per legittimare un’opera che, al di là della sostenibilità, risponde a logiche predefinite che non fanno gli interessi di cittadini e territorio. Perché Righi ha bisogno di una mozione stampella su una variante del Pug che lui stesso ha implementato? Il sindaco avrebbe dovuto difendere il progetto apertamente fin dall’inizio, assumendosene la piena responsabilità. Invece, assistiamo a un’operazione politica che serve unicamente a blindarlo e a evitare imbarazzi all’interno del Pd". Fd’I parla di "un modus operandi inaccettabile: il Consiglio non può essere ridotto a un mero strumento di legittimazione per decisioni già prese altrove. Che senso ha approvare un Piano Urbanistico Generale se poi si stravolge l’assetto del territorio con varianti che sembrano rispondere più agli interessi del Pd che a quelli della comunità?". Infine, i consiglieri di Fratelli d’Italia domandano se "il Comune abbia verificato con la dovuta attenzione tutte le ottemperanze richieste all’azienda che realizzerà l’opera".

m. s. c.