"Ai margini della Pedemontana ci sono discariche a cielo aperto"

Pochi giorni fa la Provincia ha annunciato, con tanto di sopralluogo nell’area di cantiere alla presenza tra gli altri dei sindaci della zona, che l’ultimo tratto della Pedemontana, nel tratto compreso dalla strada provinciale 17 a Cà di Sola di Castelvetro di Modena fino a via del Cristo a Castelnuovo Rangone, sarà realizzato entro la primavera di quest’anno. Tuttavia, ancora prima che questa strada sia conclusa, l’ormai lungo tratto aperto al traffico continua a presentare problemi di abbandono di rifiuti ai lati della carreggiata, preferibilmente nei pressi delle piazzole di sosta presenti tra i territori di Vignola, Spilamberto e Castelvetro. Il problema è già stato segnalato più volte dagli stessi automobilisti che abitualmente percorrono questo tratto, e già più volte ci sono stati interventi per la rimozione dei rifiuti, ma poi dopo poco tempo tutto si ripete. Ovvero, "i soliti ignoti" abbandonano altri rifiuti nei pressi delle piazzole di sosta e si formano così vere e proprie mini-discariche, che comprendono pure elettrodomestici e altri rifiuti ingombranti. Bisognerà rassegnarsi a questa situazione anche quando l’ultimo tratto dell’arteria viaria sarà completato? Sembra di no. A precisa domanda da parte del Carlino sulla situazione in cui versa oggi la Pedemontana, dalla stessa Provincia di Modena fanno sapere che c’è l’intenzione di "costruire un accordo che coinvolga Provincia, comuni interessati ed ente gestore, per trovare azioni coordinate sia di repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, sia di smaltimento". Il tutto, ovviamente, "in tempi abbastanza rapidi", ovvero entro l’estate. Sembra quindi esserci una speranza, insomma, per non ritrovarsi con una grande frequenza a costeggiare discariche e mini-discariche quando si percorrono tratti di questa strada.

m.ped.