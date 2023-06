’AiaFolkFestival’, messaggio di pace a Novi

di Angiolina Gozzi

Sarà la pace il filo conduttore della quindicesima edizione di ‘AiaFolkFestival’, la kermesse ideata e organizzata dal ‘Coro Mondine’, con il patrocinio della Proloco ‘Adriano Boccaletti’, del Comune di Novi, della Regione Emilia Romagna e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Dal 24 giugno al 2 luglio, ‘AiaFolkFestival’ animerà gli spazi verdi, le strade, gli edifici storici e gli angoli più nascosti del comune di Novi di Modena. Protagonista la musica folk, ma ci sarà spazio anche per l’arte, la poesia, la letteratura e naturalmente la gastronomia, con lo stand ‘La Locanda della Mondina’ che delizierà i palati dei presenti. Riconfermata anche quest’anno la sezione dedicata alle arti figurative con le istallazioni ospiti di ‘RamificAZIONI AgriLandArt 2023’, presso la Corte Frassona, dove si svolgerà anche il ‘festivalino’ letterario con le letture sotto il ciliegio.

"Questo Festival è ormai l’evento culturale più importante del nostro comune – spiega Manuela Rossi, presidente del ‘Coro Mondine’ di Novi presentando la nuova edizione di ’AiaFolkFestival’ che prenderà il via il 24 –. Siamo giunti alla quindicesima edizione e ogni anno l’impegno è quello di una programmazione che tocchi le diverse declinazioni del folk senza abbassare la qualità delle proposte. La pace - aggiunge sempre Rossi entrando nel dettaglio dell’evento – sarà il fil rouge che unirà gli ospiti e tutti gli eventi. L’inaugurazione del festival sarà il 29 giugno alle 21 al parco della Resistenza. A seguire, concerto del gruppo folk salentino ‘Arakne Mediterranea’ che ci accompagneranno nelle atmosfere della notte della Taranta. Novità di quest’anno sarà il concerto trekking, in programma il 1° luglio. Alle 18.30 partirà la camminata di un paio d’ore alla scoperta del territorio che si concluderà con l’esibizione che vedrà protagonisti il ‘Coro delle Mondine’ dirette da Fulvia Gasparini e l’orchestra sinfonica ‘Oro del Reno’ in un connubio innovativo tra musica classica e popolare. Chiusura in grande stile – dice infine Rossi – il 2 luglio alle 21.30 al parco della Resistenza, con il concerto ‘Euphonia Suite’, il tour di Eugenio Finardi con Raffaele Casarano e Mirko Signorile. L’esibizione sarà preceduta dal ‘Reading sulla Pace’ a cura di Marco Manicardi".

Oltre agli appuntamenti musicali, il programma del Festival è costellato di tanti altri eventi, per un pubblico vasto. "Eliselle, Geraldina Gottardi, Veronica Mondini, Anna Giraldo, Simone Terzi e Massimiliano Boschini sono le autrici e gli autori che si susseguiranno nelle serate aperitivo dal 24 al 28 giugno a Corte Fassona presentando le loro pubblicazioni – spiega Diego Zanotti, responsabile dell’organizzazione del Festival –. Diversi anche gli appuntamenti per i più piccoli. Il 1° luglio, alle 10 al ‘Parcobaleno’, ci sarà lo spettacolo ‘Favole Remix’, a cura di Elisa Lolli e Silvia Scotti. Sempre al ‘Parcobaleno’, il 29 giugno alle 10, premiazione del concorso ‘Poesie per la Pace’ delle classi quinte dell’istituto comprensivo ‘Gasparini’ e consegna di mille euro alla scuola". Per chi volesse consultare tutte le informazioni sul Festival: www.mondinedinovi.it e sulla pagina Facebook.