Aifa Days sul farmaco

Unimore organizza due giornate Aifa Days – la clinica e il farmaco. L’appuntamento è un momento di confronto che rappresenta un punto di partenza per promuovere un processo di continuo scambio di conoscenza tra i diversi attori della filiera del farmaco e delle sperimentazioni, costituendo un unicum nel panorama nazionale. Saranno, infatti, coinvolte Aifa, Ema e Fda. Gli esperti si riuniranno giovedì e venerdì in via del Pozzo e affronteranno il tema della sperimentazione clinica e delle loro principali linee guida. Nella seconda giornata, che si terrà dalle 9 alle 16 nell’Aula Magna del Tecnopolo (via Vivarelli, 2), gli esperti affronteranno la gestione del mondo del farmaco, della loro immissione in commercio, alla farmacovigilanza.

"Queste due giornate dedicate alla sperimentazione clinica e al farmaco – afferma Giovanni Tosi di Unimore - sono frutto di una collaborazione che abbiamo creato nel corso degli anni nei corsi di farmacia e ctf e nell’ambito della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera che al momento dirigo e penso siano eventi formativi di altissimo livello che permettono a studenti, specializzandi e dottorandi di entrare meglio in contatto con enti regolatori e esperti del campo".