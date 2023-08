Aimag, 11 comuni disertano la riunione del Patto di Sindacato: "Avanti col Tar"

Il 7 settembre lo studio bolognese Carullo, che rappresenta 7 comuni dell’Area Nord (con la sola eccezione di Concordia) e 4 comuni mantovani, depositerà al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) la richiesta di sospensiva su quanto deliberato in sede di assemblea dei soci Aimag, l’azienda multiservizi della Bassa. Non si allenta, dunque, la tensione tra i partner istituzionali di Aimag, dopo l’elezione il 29 giugno di un nuovo consiglio di amministrazione, espressione di un voto che ha saldato un’insolita maggioranza, fatta da Carpi e i comuni suoi alleati di Terre d’Argine, Bastiglia, Bomporto, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Hera, che si fonda sul sostegno determinante dei soci privati. Cancellato il Patto di sindacato a 21 comuni, che dal 2009, dall’ingresso dei privati in Aimag, reggeva gli equilibri interni alla azienda, salvaguardandone il controllo pubblico. La situazione, nonostante la solida nuova maggioranza che rappresenta il 68% della proprietà, si presenta molto complessa, poiché si gioca su differenti interpretazioni giuridiche relative alla raccomandazione di Atesir, che aveva fatto sapere in giugno ai comuni che "l’esperimento della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio rifiuti… non può in alcun caso prescindere dal controllo pubblico sulla società veicolato attraverso il Patto di sindacato". Su questo si fondano le contestazioni degli 11 comuni, capeggiati dal sindaco di San Prospero Sauro Borghi, che intravedono in quanto accaduto in assemblea il rischio di un danno erariale, cui oggi chiamano a risponderne il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, Hera ed alleati.

La nuova maggioranza di Aimag sta tentando di riannodare il dialogo e lunedì scorso ha riunito il vecchio Patto di sindacato, ma gli 11 comuni, Borgocarbonara (Mn), Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, Moglia (Mn), Poggio Rusco, (Mn) San Giacomo delle Segnate (Mn), San Felice, San Possidonio, San Prospero non si sono presentati.

Il ricorso va, dunque, avanti anche perché da questi sindaci viene una richiesta insormontabile: le dimissioni del consiglio di amministrazione Aimag eletto e l’azzeramento della situazione. "Sino al 4 settembre Carpi e gli altri comuni, cui è stato notificato nei giorni scorsi il ricorso – fa sapere Borghi – hanno tempo per depositare memorie. Dopo, il 7 settembre saremo in condizione di depositare il ricorso al Tar".

Alberto Greco