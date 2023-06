"Aimag, attenti al Patto che favorisce Hera"

Resistere, resistere…resistere. Sembra ormai questo il refrain intonato attorno ad Aimag, la multiutility di Mirandola che secondo i timori di molti si prepara in un orizzonte non molto lontano (5 anni) ad essere fagocitata da Hera.

Dopo il voto del consiglio comunale di Carpi che sostanzialmente ha chiesto a maggioranza, con il solo sostegno del sindaco Alberto Bellelli e dei consiglieri Pd, un cambio nella governance di Aimag, aprendo le porte al socio di minoranza Hera (25%), si sono riaccese le polemiche. "Concretamente – accusa Sinistra Italiana di Modena - Bellelli propone che nel Consiglio di amministrazione di Aimag, oggi con soli soci designati dai comuni, entri un rappresentante di Hera e, soprattutto, che Hera stessa scelga il direttore generale. Non contento di queste contraddizioni Bellelli propone che fra tre anni Hera abbia la maggioranza di Aimag. Quindi non solo le scelte industriali di Aimag passerebbero subito ad Hera, che designerebbe il direttore di Aimag, ma fra qualche tempo Aimag dovrebbe anche consegnarsi mani e piedi ad Hera. Non sappiamo – concludono da SI - a quali interessi risponda questa proposta ma sicuramente non risponde all’interesse dei carpigiani e dei cittadini dei comuni della Bassa".

Sostanzialmente analoghe le preoccupazioni del capogruppo della Lista + Mirandola Giorgio Siena (nella foto). "Il sindaco Bellelli – afferma Siena - dice che non ha intenzione di cedere a Hera le quote del comune di Carpi in Aimag. Ci crediamo e lo sappiamo. Dice anche che si oppone alla seconda fase che prevede Hera che, con il 25% delle azioni, si prenderebbe il controllo di Aimag nominando un amministratore con voto doppio: qui ci crediamo meno. In realtà l’allegato alla delibera di proroga del Patto (suggerito dal sindaco di Concordia) inserisce Hera nel Cda . gli attribuisce la nomina del direttore dell’azienda. Un ‘cavallo di Troia’ – lo definisce Siena - per conquistare Aimag, intenzione messa addirittura per iscritto su un documento reclamato, e non messo a disposizione dei consiglieri di Carpi. Dove Bellelli non è credibile, a essere buoni, è quando dice che intende mantenere il controllo pubblico di Aimag dopo il ‘patto ponte’ che scadrà il 30 giugno".

E questo sposta il confronto che oppone i comuni della Bassa e mantovani, da una parte, contrari ad ogni apertura verso Hera, e Carpi e Terre d’Argine con Bastiglia e Bomporto, dall’altra, favorevoli invece ad un cambio della governance, da un piano politico a un piano giuridico, tanto che il Cda nei giorni scorsi a maggioranza si sarebbe rivolto ad un legale per un "parere pro veritate" sulla correttezza della operazione prospettata.

Alberto Greco