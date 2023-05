Aimag, Comuni nella ’tagliola’: "Hera unico partner industriale"

Per Aimag siamo forse alla scrittura del capitolo finale. Si sta, infatti, decidendo la sua consegna al colosso bolognese Hera. A tutti i 21 comuni soci aderenti al Patto di Sindacato, che fissa la nomina dei vertici aziendali, è arrivata una bozza di delibera da votare nei propri consigli comunali che nei fatti individua Hera quale unico partner industriale per la società mirandolese. Questo vincolo, che impedisce qualsiasi manifestazione di interesse da parte di altri soggetti, è accompagnata dalla modifica, alla scadenza della proroga del Patto spostata a fine giugno, della composizione dei vertici aziendali con Hera che entrerà ufficialmente in Consiglio di amministrazione, sottraendo un rappresentante ai comuni della Bassa e mantovani e, soprattutto, avrà titolo ad esprimere il direttore generale.

La novità ha messo in subbuglio Comuni e partiti. "C’è una grande discussione – conferma un sindaco - e con Carpi e Hera non è stata raggiunta alcuna intesa in quanto mandano messaggi disgreganti". Mentre un altro sindaco non nasconde che "Ci sarà da combattere e ci vorrà l’aiuto di tutti". Di rincalzo, il capogruppo Pd in consiglio comunale a Mirandola Roberto Ganzerli non esita ad esprimere i suoi timori: "Io non ho nessun pregiudizio verso Hera, ma mi pare – dice Ganzerli – che si stia andando verso la cessione del controllo di Aimag praticamente gratis, senza capire quali sarebbero i vantaggi per i cittadini e il territorio. Se qualcuno pensa che non siamo capaci di dirigere Aimag senza la tutela di Hera, allora lo dica chiaro e tondo. Ma il progetto di sviluppo di queste aree è un’altra cosa: lo dobbiamo disegnare noi, le istituzioni democratiche". Incalzati dagli eventi nei comuni si sta meditando la risposta più appropriata al documento giunto dal Patto di Sindacato. "Come sarà l’atto definitivo per ogni singolo comune – avverte il capogruppo Lega in consiglio comunale a Mirandola Guglielmo Golinelli – lo decidono i consigli comunali. Per quanto riguarda Mirandola sarà in linea con gli ordini del giorno già votati all’unanimità".

A Mirandola i capigruppo hanno già trovato una intesa, maggioranza e minoranza unanimi, intorno ad un ordine del giorno che sostiene la "centralità della compagine pubblica nella composizione societaria di Aimag, conservando la maggioranza pubblica di proprietà dei comuni soci, unitamente al controllo gestionale e a riconfermare il Patto di Sindacato sulla falsariga di quello in scadenza, quindi un Cda di soli soci pubblici (no a ingresso di rappresentanti di Hera e Fondazioni ndr)". Questa posizione che presto sarà formalizzata dal consiglio comunale potrebbe essere la base sottoscritta anche dagli altri consigli comunali della Bassa. A questo punto si aprirebbe un evidente contenzioso perché, in mancanza di rinnovo del Patto di Sindacato, le decisioni verrebbero prese in sede di assemblea dei soci e i rapporti di forza oggi sarebbero 53% in mano alla coalizione Hera e Carpi contro 47% di Bassa e comuni mantovani.

Alberto Greco